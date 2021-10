"Eternals": Fabuła i aktorzy

Film "Eternals" opowiada o nowej grupie superbohaterów w Kinowym Uniwersum Marvela. To kosmici, którzy w tajemnicy żyją na Ziemi od tysięcy lat. Po zdarzeniach, które pokazano w filmie "Avengers. Koniec gry" , muszą jednak wyjść z ukrycia. Nieoczekiwana tragedia skłania ich do tego, by przeciwstawić się najstarszym wrogom ludzkości - czytamy w oficjalnym opisie fabuły filmu Chloe Zhao .



Reklama

W rolach głównych występują w nim Angelina Jolie , Salma Hayek , Richard Madden , Kit Harington , Kumail Nanjiani , Brian Tyree Henry oraz Dong-seok Ma .



Wideo "Eternals" [trailer]

Zapytana o to, czy chciałaby nakręcić drugi film z udziałem tych gwiazd, Chloe Zhao nie zastanawiała się nad odpowiedzią. "Nie wahałabym się ani chwili" - zapewniła laureatka Oscara za reżyserię "Nomadland" .

Reżyserce bardzo spodobała się też praca dla Marvela. "Gdy tworzyłam ten film, najbardziej podobało mi się to, jak bardzo blisko związany jest z genezą MCU i jak duży będzie miał wpływ na przyszłość całego uniwersum. Mając zabezpieczenie w postaci tego, że mogę pokazać to, co chcę i wyłożyć wszystkie karty na stół, nie wahałabym się ani chwili, by znów pracować z zespołem Marvela. Zobaczymy" - wyznała Zhao w rozmowie z portalem "The Playlist".

Wideo "Eternals" [trailer 2]

Chloe Zhao za kamerą "Gwiezdnych wojen"?

Po Oscarze za reżyserię filmu "Nomadland" i wyreżyserowaniu wysokobudżetowego komiksowego widowiska, Chloe Zhao to obecnie jedna z najbardziej rozchwytywanych reżyserek. Artystka ma rzadką umiejętność łączenia artystycznego kina niezależnego z wymaganiami rozrywkowego kina przeznaczonego dla fanów komiksów.



Wideo "Nomadland" [trailer]

Nie dziwi fakt, że Zhao jest też jedną z kandydatek do wyreżyserowania kolejnego filmu z uniwersum "Gwiezdnych wojen". Pytana o możliwość nakręcenia takiej produkcji Zhao też nie wahała się ani chwili nad odpowiedzią. "Zrobię wszystko, o co poprosi mnie Kevin" - powiedziała, wspominając szefa Marvel Studios Kevina Feige'a, który aktualnie zajmuje się tworzeniem jednego z takich "gwiezdnowojennych" tytułów.

Czytaj również:

Na jej pogrzebie wybuchł skandal. "Miał pan tupet, że tu przyszedł"

Polska aktorka w końcu bierze ślub? To zdjęcie zdradza wszystko!

Odsłania ciało w bikini. Nie do wiary, że ma już 40 lat!