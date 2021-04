"Nomadland" otrzymał trzy statuetki podczas 93. gali oscarowej, która odbyła się w nocy z niedzieli na poniedziałek. Produkcja została uznana za najlepszy film roku. Ponadto wyróżniono jej reżyserkę - Chloé Zhao, a także grającą główną rolę Frances McDormand.

Producenci "Nomadlnad" z Oscarami

Główną bohaterką "Nomadland" jest Fern, która pakuje swojego vana i wyrusza w drogę jako współczesna nomadka, po tym jak w wyniku recesji straciła właściwie cały swój dotychczasowy dobytek.

Trzeci film fabularny w karierze Chloé Zhao, przedstawia historię Lindy May, Swankie i Boba Wellsa, prawdziwych nomadów, którzy stają się mentorami i towarzyszami Fern podczas jej podróży po rozległym amerykańskim Zachodzie.

W kategorii najlepszy film "Nomadland" pokonał "Manka" Davida Finchera, "Ojca" Floriana Zellera, "Obiecującą. Młodą. Kobietę" Emerald Fennell, "Sound of Metal" Dariusa Mardera, "Proces Siódemki z Chicago" Aarona Sorkina, "Minari" Lee Isaaca Chunga, a także "Judas and the Black Messiah" Shaki Kinga.

"W imieniu producentów i producentek dziękujemy Akademii. Dziękujemy wszystkim sercom i dłoniom, które połączyły się, żeby powstał ten film. Dziękujemy całej ekipie i wszystkim, których poznaliśmy, realizując go" - powiedziała po odebraniu Oscara Chloé Zhao, która była też jedną z producentek swojego filmu. "Obejrzyjcie ten film na największym możliwym ekranie" - dodała kolejna z producentek, zarazem grająca główną rolę Frances McDormand.

Ta ostatnia wzbogaciła się dzisiejszej nocy aż o dwa Oscary. Poza wspomnianą statuetką odebrała też Oscara w kategorii "najlepsza pierwszoplanowa rola kobieca". "Lubię pracować, dziękuję, że o tym pamiętaliście i dziękuję za to" - wyznała McDormand, wskazując na Oscara. Już trzeciego aktorskiego w jej karierze. Poprzednie otrzymała za role w "Fargo" w 1997 roku i za "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri" w 2018 roku.



Dwa Oscary otrzymała w nocy także Zhao, którą uznano za najlepszą reżyserkę. Jest dopiero drugą - po Kathryn Bigelow - kobietą w historii, która otrzymała statuetkę w tej kategorii. Artystka po odebraniu Oscara podziękowała Akademii, pozostałym nominowanym reżyserom oraz swojej ekipie. Mówiła też o wierszu, którego nauczyła się jako dziecko, dorastając w Chinach. Opowiadała, że zawsze stara się dostrzegać w ludziach dobro.

Po dwa Oscary, podczas 93. gali rozdania tych nagród, która wyjątkowo odbyła się nie w Dolby Theatre, ale na stacji kolejowej Union Station w Los Angeles, otrzymało aż sześć filmów.



Jednym z nich był "Mank", nominowany aż w dziesięciu kategoriach. W efekcie to ten film może być uznany za największego przegranego tegorocznej gali. Produkcja David Finchera otrzymała ostatecznie statuetki w kategoriach: najlepsze zdjęcia i najlepsza scenografia. W tej pierwszej statuetkę odebrał Erik Messerschmidt, który okazał się lepszy m.in.od Polaka Dariusza Wolskiego, nominowanego za zdjęcia do "Nowin ze świata", a w tej drugiej Donald Graham Burt i Jan Pascale.

Dwa Oscary otrzymał również film "Ma Rainey: Matka bluesa", ale tu także można mówić o porażce. Produkcja była uważana za faworyta w kategoriach aktorskich, a ostatecznie otrzymała statuetki jedynie w kategoriach technicznych. Doceniono kostiumy autorstwa Ann Roth, a także charakteryzację i fryzury (Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal i Jamika Wilson). Oscara nie zdobyła jednak Viola Davis, która musiała uznać wyższość McDormand, a także nie otrzymał go pośmiertnie Chadwick Boseman, gdyż za najlepszą rolę męską wyróżniono Anthony'ego Hopkinsa.

Tego ostatniego, docenionego za kreację w dramacie "Ojciec" Floriana Zellera, nie było jednak na gali. Niedawno zmarł mu ojciec i to może tłumaczyć tę sytuację. To drugi w karierze Oscar tego aktora. Poprzedniego otrzymał za rolę w "Milczeniu owiec" w 1992 roku.

"Ojciec" otrzymał też statuetkę za najlepszy scenariusz adaptowany, który był dziełem Zellera, a także Christophera Hamptona. To druga w historii nagroda Amerykańskiej Akademii Filmowej dla tego ostatniego, brytyjskiego dramatopisarza, reżysera i scenarzysty. Poprzednią otrzymał w 1989 roku za scenariusz do "Niebezpiecznych związków".

Dwa Oscary otrzymał ponadto film "Judas and the Black Messiah". Wyróżniono grającego drugoplanową rolę Daniela Kaluuyę oraz pochodzącą z tego filmu piosenkę "Fight for You". W tej ostatniej kategorii Oscary odebrali D'Mile i H.E.R. oraz Tiara Thomas.

Oscarowy dublet zaliczyła również produkcja Pixara "Co w duszy gra". Wyróżnioną ją w kategoriach: najlepsza animacja (Pete Docter i Dana Murray) i najlepsza muzyka (Trent Reznor, Atticus Ross i Jon Batiste).

Dwie statuetki zdobyli również twórcy montażu i dźwięku do filmu "Sound of Metal". Statuetki odebrali - odpowiednio - Duńczyk Mikkel E.G. Nielsen oraz Jaime Baksht, Nicolas Becker, Philip Bladh, Carlos Cortés i Michelle Couttolenc.

Tylko jednego Oscara udało się zdobyć nominowanemu aż w sześciu kategoriach dramatowi "Minari". Doceniono grającą drugoplanową rolę w filmie Koreankę Youn Yuh-jun. Ta ostatnia byłą autorką najbardziej zabawnych podziękowań podczas gali. Między innymi dlatego, że statuetkę odbierała z rąk samego Brada Pitta.

"Miło mi pana poznać, panie Brad Pitt. Gdzie pan był, gdy kręciliśmy ten film? Jestem zaszczycona" - mówiła 73-letnia laureatka. "Oscary oglądałam dotąd w telewizji" - wspominała. "Muszę wziąć się w garść" - dodała. "Nie wierzę w rywalizację, jak mogłabym pokonać Glenn Close? Oglądam ją od lat. Wszystkie jesteśmy zwyciężczyniami. Ja po prostu miałam więcej szczęścia niż wy" - kontynuowała Youn. "Dziękuje moim synom, za to, że zmusili mnie do pójścia do pracy. Opłaciło się" - zakończyła laureatka, a my obserwowaliśmy jak za kulisami w końcu miała okazję poznać Brada Pitta.



Frances McDormand i Yuh-Jung Youn - laureatki tegorocznych aktorskich Oscarów

Z kolei autorem najbardziej wzruszającej przemowy tej nocy był Thomas Vinterberg, który za "Na rauszu" triumfował w kategorii najlepszy film międzynarodowy. "Zainwestowaliście w film o czterech białych, pijanych mężczyznach, którzy uczą pić dzieci - ja bym tego nie zrobił - zaczął dosyć żartobliwie artysta. Następnie reżyser opowiadał o swojej 21-letnie córce, którą stracił w tragicznym wypadku krótko po rozpoczęciu zdjęć do filmu. Vinterbergowi łamał się głos, za co przepraszał widownię. "Nakręciliśmy ten film jako hołd dla mojej córki. Ta nagroda jest dla ciebie" - zakończył reżyser.

Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny otrzymała Emerald Fennell za "Obiecującą. Młodą. Kobietę", która była debiutem reżyserskim 35-letniej aktorki.

Najlepszym film dokumentalnym została uznana produkcja Netfliksa "Czego nauczyła mnie ośmiornica" Pippy Ehrlich, Craiga Fostera i Jamesa Reeda. Oscary za najlepszy film krótkometrażowy i najlepszą krótkometrażową animację otrzymały inne produkcje Netfliksa - odpowiednio: "Dwóch nieznajomych" Travona Free i Martina Desmonda Roe'a oraz "Jakby coś, kocham was" - Michael Govier i Will McCormack. Najlepszym dokumentem krótkometrażowym uznano z kolei "Colette" Alice Doyard i Anthony'ego Giacchino.

Za najlepsze efekty specjalne nagrodzono natomiast "Tenet" Christophera Nolana.



Oscary 2021 - laureaci:

Najlepszy film: "Nomadland" - Chloé Zhao, Mollye Asher, Dan Janvey, Peter Spears i Frances McDormand

Najlepsza reżyseria: Chloé Zhao - "Nomadland"

Najlepszy aktor pierwszoplanowy: Anthony Hopkins - "Ojciec"

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa: Frances McDormand - "Nomadland"

Najlepszy aktor drugoplanowy: Daniel Kaluya - "Judas and the Black Messiah"

Najlepsza aktorka drugoplanowa: Youn Yuh-jung - "Minari"

Najlepszy nieanglojęzyczny film: "Na rauszu" - Thomas Vinterberg

Najlepsza animacja: "Co w duszy gra" - Pete Docter i Dana Murray

Najlepszy film dokumentalny: "Czego nauczyła mnie ośmiornica" - Pippa Ehrlich, Craig Foster i James Reed

Najlepszy scenariusz oryginalny: Emerald Fennell - "Obiecująca. Młoda. Kobieta"

Najlepszy scenariusz adaptowany: Christopher Hampton i Florian Zeller - "Ojciec"

Najlepsze zdjęcia: Erik Messerschmidt - "Mank"

Najlepsza muzyka: Trent Reznor, Atticus Ross i Jon Batiste - "Co w duszy gra"

Najlepsza piosenka: "Fight for You" z filmu "Judas and the Black Messiah" - D'Mile i H.E.R. oraz Tiara Thomas

Najlepszy montaż: Mikkel E.G. Nielsen - "Sound of Metal"

Najlepsze kostiumy: Ann Roth - "Ma Rainey: Matka bluesa"

Najlepsza scenografia: Donald Graham Burt i Jan Pascale - "Mank"

Najlepsza charakteryzacja i fryzury: Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal i Jamika Wilson - "Ma Rainey: Matka bluesa"

Najlepszy dźwięk: Jaime Baksht, Nicolas Becker, Philip Bladh, Carlos Cortés i Michelle Couttolenc - "Sound of Metal"

Najlepsze efekty specjalne: Scott R. Fisher, Andrew Jackson, David Lee i Andrew Lockley - "Tenet"

Najlepszy film krótkometrażowy: "Dwóch nieznajomych" - Travon Free i Martin Desmond Roe

Najlepszy dokument krótkometrażowy: "Colette" Alice Doyard i Anthony Giacchino

Najlepsza krótkometrażowa animacja: "Jakby coś, kocham was" - Michael Govier i Will McCormack