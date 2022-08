"Enola Holmes 2": O czym opowie film?

Enola Holmes idzie w ślady sławnego brata i zostaje prywatną detektyw. Próbując rozwiązać swoją pierwszą sprawę — odnaleźć zaginioną dziewczynę — trafia na trop niebezpiecznego spisku. Rozwiązanie tej zagadki będzie wymagać pomocy ze strony przyjaciół — w tym samego Sherlocka.

"Enola Holmes 2": Adaptacja przygód popularnej serii książek

"Enola Holmes" powstała na podstawie serii książek Nancy Springer "The Enola Holmes Mysteries", która opisuje przygody znacznie młodszej siostry Sherlocka i Mycrofta Holmesów - Enoli. Seria rozpoczęła się od tytułu "Enola Holmes. Sprawa zaginionego markiza" z 2006 roku i obejmowała sześć powieści, które skupiają się wokół tajemnic badanych przez Enolę.,

"Enola Holmes to zbuntowana młodsza siostra Sherlocka i Mycrofta, która często przechytrza swoich genialnych braci. W dniu 16 urodzin Enoli jej matka znika bez śladu. Dziewczyna szuka pomocy u swoich starszych braci, ale szybko orientuje się, że bardziej od rozwiązania sprawy interesuje ich wysłanie jej do szkoły. W tej sytuacji robi jedyną rzecz, którą powinna zrobić mądra, zaradna i nieustraszona XIX-wieczna panienka. Ucieka do Londynu, by sama rozwiązać sprawę zaginięcia matki" - tak jej przygody opisywano w pierwszej części filmu, który trafił na platformę Netflix w 2020 roku.

Zdjęcie "Enola Holmes 2" / Alex Bailey/Netflix © 2022 / materiały prasowe

"Enola Holmes 2": Millie Bobby Brown zgarnie rekordowe honorarium

Swego czasu magazyn "Variety" donosił, że zaledwie 18-letnia Millie Bobby Brown zgarnie za rolę w filmie rekordowe honorarium. Z rolę Enoli dostła bowiem 10 mln dolarów. Jest to w Hollywood niespotkane - według zagranicznych mediów młoda aktorka przeszła już do historii, ponieważ otrzymała najwyższą pensję z góry dla aktora/aktorki poniżej 20 roku życia.



"Enola Holmes 2": Obsada

W filmie "Enola Holmes 2" w głównych rolach wystąpią: Millie Bobby Brown, Henry Cavill, David Thewlis, Louis Partridge, Susan Wokoma, Adeel Akhtar, Sharon Duncan-Brewster i Helena Bonham Carter.

"Enola Holmes 2": Kiedy premiera?

"Enola Holmes 2" zadebiutuje na Netflix 4 listopada 2022 roku.



Zdjęcie "Enola Holmes 2" / Alex Bailey/Netflix © 2022 / materiały prasowe

