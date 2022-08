Patrick Swayze urodził się w 1952 roku w Teksasie. Od najmłodszych lat ojciec namawiał go do rozwinięcia kariery w futbolu amerykańskim. Przyszły gwiazdor podążył jednak za namowami matki, Patsy Swayze, choreografki nazywanej w Houston "pierwszą damą tańca i teatru". To ona przekonała syna, żeby zapisał się na naukę gry na skrzypcach oraz prowadzone przez nią zajęcia taneczne i aktorskie.





Wspierany przez najbliższych Patrick nie mógł liczyć na wyrozumiałość kolegów z podwórka. Chłopak często był wyszydzany, wdawał się w pyskówki, które często kończyły się bójkami. Nie wszyscy prześladowcy wiedzieli, że oprócz baletu Swayze trenuje również sztuki walki. Bójki kończyły się więc zazwyczaj jego zwycięstwem.

Patrick miał osiemnaście lat, gdy zadebiutował na scenie, tańcząc partię księcia zakochanego w królewnie Śnieżce. Niebawem jednak okazało się, że występy w Houston to zbyt mało dla ambitnego młodzieńca i Swayze postanowił podbić Nowy Jork. Dostał się do prestiżowej Joffrey Ballet School i na tym prawie zakończyła się jego przygoda z tańcem. Doznał bowiem kontuzji kolana. Groziła mu nawet amputacja nogi. Na szczęście po kilku operacjach i miesiącach rehabilitacji udało mu się wrócić do sprawności. Chociaż jego marzenie o karierze baletowej obróciło się w proch, to nie poddawał się i zaczął skupiać się na aktorstwie.

Patrick Swayze: Wytańczyć sławę

Pierwszą rolę dostał w komedii "Skatetown" z 1979 roku. Po tym występie Francis Ford Coppola zaproponował młodemu aktorowi udział w słynnych "Wyrzutkach". Aktor coraz lepiej radził sobie w nowym zawodzie. Grał mniejsze i większe role w kilku produkcjach rocznie. W 1984 roku wystąpił w kultowym dzisiaj serialu "Północ-południe" , który podczas pierwszej emisji w USA przyciągał przed ekrany prawie 40 milionów widzów.



Międzynarodowa popularność przyszła wraz z rolą niezapomnianego Johnny'ego Castle'a z "Dirty Dancing" . Trzy lata później aktor umocnił swoją pozycję hollywoodzkiego amanta dzięki występowi w "Uwierz w ducha" . Kilka następnych filmów zrobiło z niego prawdziwą gwiazdę.

Patrick Swayze: Blaski i cienie popularności

Niestety sława ma swoje ciemne strony. "Cały ten szum wokół mnie sprawił, że stałem się cyniczny i zacząłem pić" - wspominał aktor po latach. Swayze nie mógł pogodzić się z tym, że dla większości jest tylko przystojną twarzą, a nie poważnym aktorem. Z czasem przestały spływać do niego propozycje interesujących ról. Do tego zaczęło się mówić o zamiłowaniu aktora do alkoholu, które miało odbijać się na jego pracy. Już podczas kręcenia serialu "Północ-południe" ten problem był widoczny.



Partnerująca mu na ekranie aktorka Kirstie Alley stwierdziła, że przychodził na plan pijany. Często z tego powodu miało dochodzić do różnych incydentów. Dodała również, że Swayze zdradzał swoją żonę. Jakby tego było mało, utrzymywała, że aktor i ona byli w sobie zabójczo zakochani, ale nigdy się ze sobą nie przespali.

Przed ostatecznym stoczeniem się na dno uchroniło aktora wsparcie ukochanej żony. Para poznała się, gdy 18-letni Swayze zatrudnił się do pracy na lodowisku. Tam poznał Lisę Niemi, w której zakochał się od pierwszego wejrzenia. 15-latka odwzajemniła jego uczucie, ale na akceptację ze strony rodziny musieli jeszcze trochę poczekać. Pobrali się w 1975 roku, pięć lat po pierwszym spotkaniu. Byli małżeństwem przez 34 lata.

Patrick Swayze: Walka ze śmiertelną chorobą

W 2008 roku świat obiegła wiadomość, że u popularnego aktora zdiagnozowano raka trzustki. Swayze walczył z chorobą, poddał się operacji, jednak leczenie nie przynosiło poprawy. "Dla mnie zwycięstwem jest niepoddawanie się. Nieważne, co na mnie spadnie, dam radę się z tym zmierzyć i potrafię iść naprzód" - mówił Patrick Swayze, gdy wykryto u niego śmiertelną chorobę. Aktor przeszedł kilka operacji oraz kilka sesji chemii.

Był zmizerowany, na jego twarzy widać było strapienie wywołane chorobą, jego brzuch nabrzmiał od nagromadzonego płynu. Narzekał, że ma kostki spuchnięte jak stara kobieta. Lecz zawsze, gdy na niego patrzyłam, myślałam, że jest piękny napisała jego żona w książce "The worth fighting".

Choroba tydzień po tygodniu wyniszczała organizm aktora. W ostatnich miesiącach życia nie przypominał samego siebie. Pod koniec sierpnia 2009 roku przestał przyjmować chemię. Najbliżsi wiedzieli, że zostało mu kilka dni życia. "Patrick wypowiedział swoje ostatnie słowa w piątek. A moje ostatnie brzmiały: 'Kocham cię' i takie też były jego" - wspominała Lisa. Patrick Swayze zmarł 14 września. Żona do końca trzymała go za rękę.

Patrick Swayze: Skandal po śmierci aktora

Po śmierci aktora na jaw zaczęły wychodzić nieprzyjemne fakty. Głośno było o domniemanym znęcaniu się, którego miała dopuścić się żona Swayze'ego. Przyjaciółka aktora wyznała na łamach prasy, że Niemi odizolowała Patricka od najbliższych i była o niego chorobliwie zazdrosna. RadarOnline cytował też słowa Charlotte Stevens, która twierdziła, że w przeszłości doradzała mu rozwód, kiedy dowiedziała o nieustannych zdradach Niemi. Według anonimowego przyjaciela pary Niemi często biła osłabionego męża - w trakcie trwającej niemal 2 lata walki z rakiem trzustki Swayze stracił połowę wagi.



Lisa Niemi oczywiście zaprzeczyła tym informacjom. Mało tego, wyjawiła, że to matka jej męża znęcała się nad nim, kiedy był dzieckiem. Kobieta miała być bardzo wymagająca oraz surowa wobec syna. Koszmar aktora skończył się w momencie, kiedy w jego obronie stanął ojciec. Podobno powiedział Yvonne, że jeżeli jeszcze raz go uderzy, to się z nią rozwiedzie.