Złotą Żabę w konkursie głównym Hoffmeister otrzymał za zdjęcia do filmu w reżyserii Todda Fielda.

"Jestem zaszczycony tym wyróżnieniem. Niebywałą przyjemnością było pracować z Toddem, pomagając mu zrealizować jego film. Jestem przekonany, że ten festiwal, zwłaszcza w Toruniu, to bardzo podatny grunt do rozmów o kinie" - powiedział Hoffmeister, który nie był obecny na gali. Wyraził przekonanie, że właśnie dyskusje ludzi wspólnie uczestniczących projekcjach filmowych są solą kina.

Srebrną Żabą nagrodzony został autor zdjęć do filmu "Bardo, fałszywa kronika garści prawd" Darius Khondji. Brązową Żabę otrzymał operator Jamie Ramsey za "Living".

Stephen Burum z nagrodą za całokształt twórczości

Nagrodę za całokształt twórczości otrzymał amerykański autor zdjęć filmowych Stephen Burum.

"Mówienie nie jest moją mocną stroną, ale bardzo sobie cenię tę nagrodę. Jest ona dla mnie złożeniem hołdu przeszłości, a przez składanie takiego hołdu również tworzymy przyszłość" - powiedział w Toruniu autor zdjęć do takich filmów jak "Mission: Impossible", "Oczy węża" czy "Misja na Marsa".

Festiwal EnergaCamerimage w 2019 roku, po 20 latach, wrócił do Torunia, gdzie odbywał się w latach 1993-99. Później przeniesiony został do Łodzi, a w 2010 roku do Bydgoszczy.

Wydarzenie swoim honorowym patronatem objął prezydent RP Andrzej Duda. Jednym z patronów tegorocznego festiwalu jest Polska Agencja Prasowa.

