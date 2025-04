Izabella Miko żegna Vala Kilmera. Przed laty spotkali się na planie

Branża filmowa nadal jest wstrząśnięta śmiercią Vala Kilmera. Słynnego aktora żegnają obecnie gwiazdy na całym świecie. Wśród osób składających kondolencje nie zabrakło Izabelli Miko, która miała okazję współpracować z Kilmerem przy produkcji "Fałszywa tożsamość" ("Dobule Identity").

"To był wielki zaszczyt pracować z Valem nad 'Double Identity'... Przeglądam niektóre zdjęcia z filmu, którymi podzielę się wkrótce. Szalone ujęcia, szalone czasy... To doświadczenie sprawiło, że nauczyłam się tak wiele, za co jestem bardzo wdzięczna..." - napisała na Instagramie.

Val Kilmer rozstał się z żoną w 1996 roku i po tym wydarzeniu nawiązał kilka krótkich romansów. W związku z premierą "Double Identity" media spekulowały na temat jego relacji z Miko, która w produkcji zagrała jego kochankę. Choć dzieliły ich 22 lata, każda opublikowana fotografia z planu wzbudzała wielkie emocje i przyczyniała się do powstawania kolejnych plotek.

Izabella Miko: plotkowano o jej romansie z Valem Kilmerem. Aktorka wyjawiła prawdę

Podczas jednego z ostatnich wywiadów gwiazda odniosła się do pogłosek, które dawniej krążyły o jej relacji z Kilmerem. Udzielona przez Miko odpowiedź nie pozostawia już żadnych wątpliwości. Mimo wzajemnego podziwu połączyły ich jedynie kwestie zawodowe.

"Chemia, którą dzieliliśmy na ekranie, w tym liczne sceny pocałunków, wydawała się autentyczna, ale była to jedynie nasza dobra gra aktorska. Chociaż prasa sugerowała, że się spotykaliśmy, nigdy nie było między nami żadnego romansu poza planem" - cytuje aktorkę Plejada.

"Potrafił doprowadzić mnie do śmiechu na sekundy przed włączeniem kamer, a następnie natychmiast wrócić do roli, podczas gdy ja wciąż starałam się opanować. Ta umiejętność przełączania się między lekkością a intensywnością wiele mnie nauczyła" - dodała.

