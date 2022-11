Jury oceniło, że "Kobietę na dachu" w reżyserii Anny Jadowskiej należy wyróżnić jako obraz dotyczący poszukiwania tożsamości i szczęścia bez względu na wiek.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Kobieta na dachu" [trailer] materiały prasowe

Andrzej Seweryn wyróżniony

Złotą Żabę za wybitne osiągnięcia aktorskie otrzymał w sobotę Andrzej Seweryn .

"Nie będę mówił o moim wzruszeniu, bo jest ono oczywiste. To festiwal jedyny na świecie i dziękuję jego twórcy oraz publiczności. Dziękuję wszystkim ekipom, z którymi pracowałem 55 lat - a także producentom i reżyserom. Na tym festiwalu chciałbym szczególnie podziękować operatorom w filmach, w których brałem udział. To oni pierwsi często widzieli, czy moje emocje są prawdziwe, czy jestem przekonywujący" - mówił Seweryn.

Reklama

Festiwal EnergaCamerimage w 2019 roku, po 20 latach, wrócił do Torunia, gdzie odbywał się w latach 1993-99. Później przeniesiony został do Łodzi, a w 2010 roku do Bydgoszczy.

Wydarzenie swoim honorowym patronatem objął prezydent RP Andrzej Duda. Jednym z patronów tegorocznego festiwalu jest Polska Agencja Prasowa.

Zdjęcie Andrzej Seweryn / Podlewski / AKPA

Zobacz również: