Emocjonujące widowisko już dziś w Polsacie. Te sceny akcji zapierają dech

Film "Transporter" uczynił z odtwórcy roli Franka Martina, Jasona Stathama, gwiazdę kina akcji. Aktor mówił: "Gdziekolwiek bym się nie pojawił, wszyscy powtarzali mi, jak bardzo podobał im się 'Transporter' i grany przeze mnie Frank Martin. To tytuł szczególnie dla mnie ważny, odegrał bowiem znaczącą rolę w mojej karierze".

"Jason jest uczciwy i bardzo ludzki. W obie te cechy wyposażył filmowego Franka Martina, mimo iż jego bohater jest twardzielem jakich mało" - mówił współautor scenariusza, Robert Mark Kamen.

Gdy pierwszy "Transporter" odniósł międzynarodowy sukces, a Statham wzbił się na wyżyny sławy, twórcy naturalną koleją rzeczy zaczęli myśleć o kontynuacji. Luc Besson, który pełnił funkcję producenta, chciał, by pod każdym względem przewyższyła ona oryginał - "Transporter 2" miał być zrealizowany z jeszcze większym rozmachem i budzić żywsze emocje u widzów.

"Transporter 2": kontynuacja uznanego filmu akcji

W końcu udało się uzgodnić terminy i "Transportera 2" skierowano do produkcji. Besson chciał, by widzowie ujrzeli w nim nowe oblicze bohatera, który w dużej mierze zadecydował o sukcesie pierwszej odsłony.

Aktorowi spodobało się to, że mógł ukazać zarówno brutalniejszą, jak i łagodniejszą stronę swego bohatera: "Jednego dnia grałem czułą scenę z Amber Vallettą, która wciela się w rolę matki porwanego dziecka, a następnego rozprawiałem się z bandą międzynarodowych oprychów w spektakularnej scenie walki. Muszę przyznać, że nigdy się nie nudziłem...".

Podobnie jak w pierwszym filmie, w "Transporterze 2" podziwiać możemy niezwykłą sprawność fizyczną Stathama, który od lat uprawia boks, kickboxing i nurkowanie. Zdobyte umiejętności przydały mu się w wielu scenach akcji. Co kluczowe, aktor w wielu scenach zrezygnował z pomocy kaskadera. Miał okazję również po raz kolejny współpracować z grupą choreografów wschodnich sztuk walki, których zgromadził na planie jeden z reżyserów, Cory Yuen.

W drugiej odsłonie na ekranie partneruje ośmioletni debiutant, Hunter Clary, który wciela się w rolę Jacka Billingsa. Besson i reżyser Louis Leterrier zgromadzili także na planie wielu innych utalentowanych aktorów. W roli Audrey Billings, matki Jacka, oglądamy Amber Valettę ("Hitch"). Jej męża, Jeffersona Billingsa, gra ceniony aktor Matthew Modine ("Męska gra", "Na skróty"). Zaprzeczeniem macierzyńskiej Audrey jest grana przez Kate Nautę bezwzględna Lola.

W "Transporterze 2" na ekran powraca jeden z bohaterów pierwszego filmu, francuski komisarz Tarconi, w którego ponownie wciela się François Berléand. W pierwszym filmie Tarconi podejrzewał Franka o nielegalne działania, teraz jest jego przyjacielem.

"Transporter 2" w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Produkcję "Transporter 2" będzie można zobaczyć już dziś wieczorem, 2 września o godzinie 22:35 w Polsacie.

