Od premiery pierwszego części o przygodach młodego czarodzieja, filmu czyli "Harry Potter i Kamień Filozoficzny" , minęło już 20 lat. Biorąc pod uwagę, że powstało aż osiem części, łatwo domyślić się, że aktorzy spędzali na planie dużo czasu. Byli dla siebie jak druga rodzina.

Emma Watson , wcielająca się w rolę Hermiony, zdradziła niedawno pewien sekret.

W kim Emma Watson zakochała się na planie "Harry'ego Pottera"?

Aktorka opowiedziała w wywiadzie dla "ET Canada", że zakochała się podczas prac nad filmami o Harrym Potterze.

"Weszłam do pokoju, w którym mieliśmy korepetycje. Zadanie, które zostało mu przydzielone, polegało na narysowaniu tego, jak według niego wygląda Bóg? (...) Narysował dziewczynę w czapce odkręconej do tyłu na deskorolce. I po prostu nie wiem, jak to powiedzieć - po prostu się w nim zakochałam" - wyznała.

Dla wielu fanów będzie to być może zaskoczeniem, dla części pewnie niekoniecznie. Wybrankiem serca Watson okazał się Tom Felton , czyli filmowy Draco Malfoy.



Biorąc pod uwagę fakt, że wiele osób łączyło Hermionę z Draconem, wybór Emmy nie jest aż tak szokujący. Gdy spotkali się po raz pierwszy, miała 11 lat. Był trzy lata starszy, więc była dla niego kimś w rodzaju "młodszej siostry".

Wiele pojawiało się plotek na temat związku Watson i Feltona. Tak naprawdę nigdy ze sobą nie chodzili. Zresztą Emmę łączono też wielokrotnie z Danielem Radcliffem, czyli filmowym Harrym Potterem.



"Kiedyś siedziałem w charakteryzatorni, a ktoś powiedział coś w stylu: 'Tak, podkochiwała się [Emma Watson - red.] w tobie'. Od tamtej pory stałem się dla niej bardzo opiekuńczy. Zawsze miałem do niej słabość i to trwa do dziś" - wyznał Tom Felton.

Wideo Harry Potter i Kamień Filozoficzny - Zwiastun

