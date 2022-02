Elle Fanning: "Dziecko" kina

Elle Fanning jest doskonałym przykładem na to, że dziecięca kariera może rozwinąć się w dojrzałe aktorstwo. Zaczynała, grając "młodszą wersję" swojej siostry, dziś to ona święci triumfy w Hollywood. W piątek o 21:05 i w niedzielę o 15:30 na kanale Polsat zobaczyć będzie można film z jej udziałem pt. "Czarownica". To dobra okazja, by przypomnieć dorastanie na ekranie młodszej z sióstr Fanning.

Zdjęcie Elle Fanning / Frazer Harrison/Getty Images / Getty Images