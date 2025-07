"Brzydka prawda": komedia z gwiazdorską obsadą

Katherine Heigl i Gerard Butler w pełnej uroku komedii romantycznej, która udowadnia, że miłość może mieć różne oblicza. Za kamerą twórca niezapomnianej "Legalnej blondynki" - Robert Luketic.

Abby (Katherine Heigl) to niezwykle utalentowana i ambitna producentka popularnego programu telewizyjnego. W sprawach sercowych jest bardzo wymagająca i w związku z tym wciąż szuka idealnego mężczyzny. Pewnego dnia spotyka ją niemiła niespodzianka. Zostaje zmuszona przez szefa do współpracy z szowinistycznym gwiazdorem Mike'em (Gerard Butler). Parze ciężko się dogadać. Obydwoje mają zupełnie inne poglądy na temat relacji damsko-męskich. W końcu Abby daje się namówić na pewien eksperyment. Postanawia, że w swoim nowym, dobrze rokującym związku zastosuje się do rad Mike'a. Co z tego wyniknie?’

Reklama

"Brzydka prawda" ukazała się na ekranach kin w 2009 roku. To komedia romantyczna, która podbiła serca widzów na całym świecie. Gerard Butler zyskał za tę rolę status jednego z najbardziej charyzmatycznych aktorów tego gatunku.

"Brzydka prawda" w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Brzydka prawda" zostanie dzisiaj, 31 lipca, wyemitowana na kanale Polsat o godz. 22.15.

Czytaj więcej: Zabawny i czarujący. Wybieramy najlepsze komedie romantyczne z Hugh Grantem