Netflix to prawdziwy raj dla miłośników romantycznych historii - od wzruszających melodramatów po lekkie komedie miłosne, platforma oferuje szeroki wybór dla każdego. Jeśli szukasz czegoś idealnego na wieczór we dwoje lub samotny relaks z kubkiem herbaty, oto przegląd najciekawszych filmów romantycznych dostępnych na Netflix.

"Serce w chmurach" - miłość ponad granicami

Co by było, gdyby nasze życie rządziło przeznaczenie? W "Serce w chmurach" Hadley (Haley Lu Richardson) i Oliver (Ben Hardy) przypadkowo spotykają się w samolocie i zakochują od pierwszego wejrzenia. Los jednak szybko stawia przed nimi przeszkody - para zostaje rozdzielona na lotnisku, a ponowne odnalezienie się okazuje się trudniejsze, niż przypuszczali. Film pełen uroku, subtelnego humoru i refleksji nad tym, jak wiele jesteśmy gotowi poświęcić dla prawdziwej miłości.

"Bezsenność w Seattle" - ikona romantycznych filmów

Tom Hanks i Meg Ryan w niezapomnianej historii o miłości z odległości. Sam, wdowiec wychowujący syna, nieoczekiwanie staje się bohaterem radiowej audycji, co prowadzi go do spotkania z Annie. Film, który wciąż wzrusza i inspiruje, nawet po latach.

Zdjęcie Meg Ryan w filmie "Bezsenność w Seattle" / materiały prasowe

"Purpurowe serca" - wzruszająca historia miłości i walki

"Purpurowe serca" to opowieść o dwojgu ludzi z zupełnie różnych światów. Cassie (Sofia Carson) jest piosenkarką z wielkimi marzeniami, a Luke (Nicholas Galitzine) żołnierzem marines, próbującym spełnić oczekiwania rodziny. Kiedy ich drogi się przecinają, między bohaterami rodzi się uczucie, które będzie musiało stawić czoła licznym wyzwaniom. To kameralny romans, który wzrusza i inspiruje, idealny na wieczór w domowym zaciszu.

"Kocha, lubi, szanuje" - humor i sercowe rozterki

Ta pełna wdzięku komedia romantyczna to historia Cala (Steve Carell), który musi odnaleźć się w nowej rzeczywistości po zdradzie swojej żony Emily (Julianne Moore). Na pomoc przychodzi mu miejscowy playboy Jacob (Ryan Gosling), który próbuje nauczyć Cala sztuki podrywu. Gdy Jacob zakochuje się w córce Cala, Hannie (Emma Stone), sytuacja jeszcze bardziej się komplikuje. Lekka, zabawna i romantyczna historia, która rozgrzeje serce każdego widza.

Zdjęcie Emma Stone i Ryan Gosling w filmie "Kocha, lubi, szanuje" / Everett Collection / East News

"Alex Strangelove" - młodzieńcze dylematy sercowe

W tej nowoczesnej komedii romantycznej Alex (Daniel Doheny) planuje swój "pierwszy raz" ze swoją dziewczyną Claire (Madeline Weinstein). Sytuacja komplikuje się, gdy w jego życiu pojawia się Elliott (Antonio Marziale), kolega z klasy, który wzbudza w nim zupełnie nowe emocje. "Alex Strangelove" to film, który z humorem i delikatnością porusza temat odkrywania swojej tożsamości.

"Ostatni list od kochanka" - podróż przez dekady miłości

Dziennikarka Ellie (Felicity Jones) odkrywa miłosne listy sprzed lat, które prowadzą ją do niezwykłej historii Jennifer (Shailene Woodley) i Anthony’ego (Callum Turner). Film rozgrywa się na dwóch planach czasowych, przedstawiając zarówno dramatyczne wybory bohaterów z lat 60., jak i współczesne poszukiwania prawdy przez Ellie. To wzruszająca opowieść o zakazanej miłości, która pokazuje, że uczucia nie znają granic czasu.

"Pamiętnik" - klasyka melodramatu

"Pamiętnik" to opowieść o miłości, która przetrwała lata. Noah (Ryan Gosling) i Allie (Rachel McAdams) pochodzą z różnych światów, ale ich uczucie jest silniejsze niż wszystkie przeciwności. Historia ich związku, opowiadana z perspektywy czasu, wzrusza i przypomina o sile prawdziwej miłości. Film na podstawie bestsellerowej powieści Nicholasa Sparksa wciąż zachwyca swoją emocjonalną głębią i pięknymi zdjęciami.

Wideo "Pamiętnik": Trailer

"Nic na siłę" - miłość na Podlasiu

Polska produkcja "Nic na siłę" to historia Oliwki (Anna Szymańczyk), która wraca na wieś po śmierci babci i odkrywa, że wszystko zostało ukartowane, by sprowadzić ją do rodzinnych stron. Z pomocą miejscowego rolnika Kuby (Mateusz Janicki) próbuje ocalić rodzinne gospodarstwo. W tle miłość, humor i piękne krajobrazy Podlasia. Idealny film na wieczór z nutą lokalnego klimatu.

"Miłość ma dwie twarze" - romans z głębią

W tej klasycznej komedii romantycznej Barbara Streisand i Jeff Bridges wcielają się w bohaterów, którzy odkrywają, że miłość może przybierać różne formy. To historia z humorem i emocjami, która zadaje pytanie: czy prawdziwe uczucie zawsze oznacza fajerwerki?

Filmy romantyczne na Netflix to idealna propozycja na każdą okazję - od wieczorów z ukochaną osobą po chwilę relaksu w samotności. Wybierz tytuł i zanurz się w magicznym świecie miłości!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Saint-Exupery. Zanim powstał Mały Książę" [trailer] materiały prasowe

