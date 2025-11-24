"Dziki": pierwszy polski film fabularny pokazywany w IMAX

"Dziki": polski film na ekranach IMAX

"Dziki" to pierwsza polska fabularna produkcja wyświetlana na ekranach IMAX i pierwszy w Polsce film zrealizowany legendarną kamerą ARRI ALEXA 65 w wielkim formacie.

"Filmowanie na ARRI ALEXA 65 było dla nas naturalnym wyborem, by uchwycić majestat Karpat i surowość historii 'Dzikiego' w pełnej skali. Ale to w salach IMAX doświadczenie osiąga swój zenit. To właśnie tam widz może w pełni zanurzyć się w ten świat, poczuć każdy detal, każdą emocję, otoczony obrazem i dźwiękiem, które przenoszą go w sam środek akcji. To właśnie dla takiego kinowego przeżycia tworzyliśmy ten film" - mówi reżyser Maciej Kawulski.

Reklama

"To pierwszy polski film zrealizowany w wielkim formacie kamery ARRI ALEXA 65. Sama praca z tym formatem otworzyła przed nami zupełnie nowy sposób patrzenia na obraz - pozwoliła uchwycić przestrzeń, światło i skalę natury z niespotykaną dotąd precyzją. Ten efekt pokazywany w IMAX zyskuje pełnię - obraz staje się naprawdę monumentalny" - dodaje Bartek Cierlica, autor zdjęć.

"Obraz jest ostry jak brzytwa, z niezrównaną szczegółowością oddającą każdy detal - od faktur skóry bohaterów, przez drobinki śniegu na górskich szczytach. Lepszy kontrast i jasność zapewniają głęboką, prawdziwą czerń oraz żywsze, nasycone kolory, które w pełni oddają majestat i surowość karpackich krajobrazów. Dzięki temu widz doświadcza wrażenia ogromnej przestrzeni i perspektywy, które w pełni oddają rozmach i dzikość górskich plenerów" - pisze na ten temat Next Film, dystrybutor "Dzikiego".

"Dziki": historia, obsada, premiera

Historia przenosi widzów w świat, gdzie mit splata się z historią - w tajemnicze, majestatyczne Karpaty XVII wieku. W centrum opowieści stoi półdziki, niemy wojownik - wychowany zarówno przez zwierzęta, jak i ludzi gór. Jego los splata się z brutalną misją cesarskiego inkwizytora, który pod pretekstem odzyskania skradzionych papieskich insygniów rozpętuje krwawą zemstę. Na tle monumentalnych gór rodzi się pojedynek dwóch światów - natury i cywilizacji, wolności i fanatyzmu, instynktu i władzy.

W roli głównej występuje Tomasz Włosok ("Jak pokochałam gangstera", "Jak zostałem gangsterem"). W filmie występują również: Leszek Lichota ("Znachor", "Wataha"), Agata Buzek ("Niewinne", "Iluzja"), Zofia Jastrzębska ("Kundel", "Warszawianka"), Sebastian Fabijański ("Mowa ptaków") oraz debiutująca Angelika Włoch.

Premiera 1 stycznia 2026 roku, ale już od 12 grudnia rozpoczną się pokazy przedpremierowe.