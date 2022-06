Rosyjski serwis filmowy Kinometro poinformował, że w trakcie pierwszych czterech dni wyświetlania "Dziewczyn z Dubaju", film pokazywany był w 90 moskiewskich kinach i zarobił 67,8 tys. dolarów. Lepszy wynik zdobyła w tym czasie tylko rosyjska produkcja skierowana do młodych widzów.

"Dziewczyny z Dubaju" w rosyjskich kinach

"Dziewczyny z Dubaju" w całej Rosji w pierwszych dniach wyświetlania zarobiły 190 tys. dolarów, co dało produkcji 4. pozycję w zestawieniu box office.

Za dystrybucję filmu w Rosji odpowiada Kino Świat, należące do francuskiego Canal+.

Produkcja ta była liderem polskiego box office w 2021 roku. Obraz w reżyserii Marii Sadowskiej obejrzało w polskich kinach ponad milion widzów.

"Dziewczyny z Dubaju": O czym opowiada film?

Piękne kobiety, podróże luksusowymi jachtami i szalone imprezy przy najdroższym szampanie. O młodych Polkach, celebrytkach i modelkach wyjeżdżających do zagranicznych kurortów w celu zarabiania na zapewnianiu rozrywki i towarzystwa bogatym mężczyznom, mówiło się od wielu lat. Film inspirowany był wydarzeniami opisanymi w książce Piotra Krysiaka "Dziewczyny z Dubaju" .

"Czułam tutaj temat na film. Trochę ze względów biznesowych, bo widziałam, jak całą Polskę interesuje ten temat, ale trochę też ze względów misyjnych" - mówi producentka filmu Dorota "Doda" Rabczewska.

Doda podkreślała, że jej głównym celem było skłonienie kobiet do refleksji nad własnym życiem.

Główna bohaterka - Emi (Paulina Gałążka) - to młoda ambitna dziewczyna, która od lat marzy o wielkim świecie. Gdy tylko nadarza się okazja, bez wahania wskakuje w jego tryby, stając się ekskluzywną damą do towarzystwa. Wkrótce to ona na zaproszenie arabskich szejków zaczyna werbować polskie miss, celebrytki, gwiazdy ekranu i modelki. Seks za wielkie pieniądze dla wielu z nich staje się codziennością. Jednak ten niedostępny, opływający w luksusy świat już niedługo pokaże swoją mroczną stronę...

Oparte na prawdziwych wydarzeniach mają - według dystrybutora - zdemaskować hipokryzję polskiego show-biznesu i ujawnić całą prawdę na temat tzw. "afery dubajskiej", w którą zamieszane były zarówno celebrytki i modelki, jak również wiele znanych postaci ze świata polityki, biznesu czy sportu.

