"Dziewczyny z Dubaju": Kto był na premierze?

Na uroczystej premierze "Dziewczyn z Dubaju" nie mogło zabraknąć reżyserki filmu - Marii Sadowskiej , która podkreślała ze sceny, że jej najnowszy film nie przynosi jednoznacznych, łatwych odpowiedzi. "Bohaterki dokonują wątpliwych wyborów, ale płacą za nie wysoką cenę" - mówiła.

Ze sceny przemawiał również producent Emil Stępień, który zaznaczył, że film niesie za sobą przesłanie głoszące, że "nie ma nic na skróty".



"Dziewczyny z Dubaju": Gwiazdy na czerwonym dywanie

Na czerwonym dywanie pojawiły się gwiazdy produkcji: Paulina Gałązka , Giulio Berruti, Katarzyna Sawczuk , Katarzyna Figura , Olga Kalicka , Anna Karczmarczyk , Iacopo Ricciotti, Andrea Preti, Agata Nizińska, Michał Piróg , Tomasz Sobczak, Aleksandra Justa , Katarzyna Szklarczyk, Adrianna Śledź, Marta Linkiewicz i Sandra Dorsz. Najbardziej skandalizujący film roku przyciągnął na wydarzenie plejadę gwiazd.

Na presswallu pozowali między innymi: Magda Antosiewicz, Sandra Herbich, Paulina Koziejowska, Joanna Racewicz, Anita Jańcia, Agnieszka Mrozińska i Alex Caprice, Sylwia Peretti, Agnieszka Wasilewska i Piotr Mróz, Agata Załęcka, Anna Janik, Marcela Leszczak, Sylwia Bomba i wielu innych. Uroczystość poprowadził Bożydar Iwanow.

Oparte na prawdziwych wydarzeniach "Dziewczyny z Dubaju" zdemaskują hipokryzję polskiego show biznesu i ujawnią całą prawdę na temat tzw. "afery dubajskiej", w którą zamieszane były zarówno celebrytki i modelki, jak również wiele znanych postaci ze świata polityki, biznesu, czy sportu. Oto nowy film wyprodukowany przez duet producencki: Dorotę Rabczewską i Emila Stępnia, którzy już wcześniej mieli okazję współpracować przy hitach "Pitbull. Niebezpieczne kobiety" i "Pitbull. Ostatni pies" .



Reżyserii podjęła się Maria Sadowska - autorka obsypanego nagrodami obrazu "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej". Niespotykanego rozmachu i realizmu dodają zdjęcia, które były kręcone zarówno w luksusowych miejscach w Polsce, jak i w prestiżowych międzynarodowych lokacjach. Na ekranie zobaczymy m.in.: Paulinę Gałązkę, Katarzynę Figurę, Jana Englerta , Beatę Ścibak-Englert , Katarzynę Sawczuk, Olgę Kalicką, Annę Karczmarczyk i Józefa Pawłowskiego . W obsadzie pojawiły się także zagraniczne gwiazdy: Giulio Berruti, Iacopo Ricciotti, Andrea Preti oraz Luca Molinari.

Emi to młoda ambitna dziewczyna, która od lat marzy o wielkim świecie. Gdy tylko nadarza się okazja, bez wahania wskakuje w jego tryby, stając się ekskluzywną damą do towarzystwa. Wkrótce to ona na zaproszenie arabskich szejków zaczyna werbować polskie miss, celebrytki, gwiazdy ekranu i modelki. Jednak ten niedostępny, opływający w luksusy świat już niedługo pokaże swoją mroczną stronę...

