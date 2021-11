Informację o śmierci aktora podał do publicznej wiadomości reżyser Christopher Landon, który stał za kamerą aktorskiego debiutu Morgana - komedii "Łowcy zombie".

Landon opublikował na Twitterze archiwalną fotografię z planu "Łowców zombie". "Joey Morgan pojawił się w moim życiu 9 lat temu, kiedy kręciłem 'Łowców zombie'. Był cichy, inteligentny i troskliwy. Kiedy kamera rozpoczynała pracę, okazywał się zniewalający" - napisał reżyser.



"Odszedł dzisiaj i jest to wstrząsająca wiadomość. Jestem zaszczycony, że go poznałem" - dodał Langdon. Na razie nie poinformowano, co było powodem śmierci.



Reklama

Joey Morgan: Najlepsze role

Morgan rozpoczął aktorską karierę właśnie od występu w komediowym horrorze Łowcy zombie", w którym na ekranie oglądaliśmy również m.in. Davida Koechnera, Tye'a Sheridana, Halston Sage, Sarah Dumont i Logana Millera.

Rok po kinowym debiucie Morgana wystąpił u boku Petera Gallaghera i Olivii Thirlby w telewizyjnym filmie "DeTour", następnie pojawił się w głównej roli w obrazie "Compadres".

Oglądaliśmy go także w komedii "Sierra Burgess jest przegrywem" (2018) oraz serialu "Critters: A New Binge" (2019).

Ostatnią ekranową rolą Morgana pozostaje udział w komedii sci-fi "Max Reload and the Nether Blasters" (2020).

Zobacz również:



"Rolnik szuka żony": Kamila źle wybrała? Co z resztą?

Nie żyje bohaterka "Kuchennych rewolucji". Córka ujawnia szokujące fakty

Karolina Gruszka wyznała, że cierpi na nieuleczalną chorobę