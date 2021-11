Uroczysta premiera "Dziewczyn z Dubaju" odbyła się 22 listopada 2021 roku w Warszawie. Po pokazie filmu udało się nam porozmawiać z Katarzyną Figurą, która w filmie jedną z ról i Emilem Stępniem, producentem obrazu.



Katarzyna Figura o "Dziewczynach z Dubaju": Scenariusz był mocny

- Scenariusz był mocny i nawet, choć kilka osób nad nim pracowało, ewoluował podczas realizacji. Trzymaliśmy się szkieletu, ale to było cudowne, że było miejsce na improwizację - powiedziała Katarzyna Figura w rozmowie z Interią na premierze filmu "Dziewczyny z Dubaju" .



- Temat nieuchronnie jest związany z seksem, prostytucją i było takie niebezpieczeństwo, że będzie to przerysowane, przegięte. To było stąpanie na krawędzi. Ale z drugiej strony to było wyzwanie - dodała aktorka.



- Lubię rzeczy trudne. Gram sutenerkę, kobietę do głębi zniszczoną. Inspiracją był Al Pacino - to miała być postać na miarę męskiego, czarnego charakteru, czyli bezwzględnego, mocnego, brutalnego, bez kompromisów. W pewnym momencie ona, ta moja postać, staje się gorsza w stosunku do kobiet, niż jakikolwiek najgorszy facet. Ta relacja pokazuje, jak kobiety mogą traktować inne kobiety - wyjaśnia Figura.

Emil Stępień o "Dziewczynach z Dubaju": Mój najlepszy film

Emil Stępień, producent filmu "Dziewczyny z Dubaju" w rozmowie z Interią przyznał, że jest szczęśliwy, że film trafi do kin.



- Cieszę się, że ten dzień w końcu nastał i film trafi do kin. Dziękuję redaktorowi Krysiakowi, że ten temat podjął [Piotr Krysiak jest autorem książki "Dziewczyny z Dubaju" - red.]. To był pierwszy impuls, żeby zacząć myśleć o filmie. Postanowiliśmy z Dorotą [Rabczewską, Dodą - współproducentką filmu - red.], że musimy mieć solidną ekipę scenariuszową, żeby ten film zrobić dobrze, po amerykańsku. Za to dziękuję Mitji Okornowi, twórcy "Listów do M." i "Planety Singli" - powiedział nam Emil Stępień.



- Zrobiłem dotąd siedem filmów jako producent. Może to nie jest dużo, ale z tego filmu jestem najbardziej zadowolony i to w dużej mierze dzięki Dorocie Rabczewskiej - dodał Stępień.



- Intencje były takie, żeby na ekran przenieść książkę, ale scenarzyści nie znaleźli tam niczego, co można przenieść na plan filmowy. Musieliśmy zbudować własne śledztwo, własną historię, żeby zbudować fabułę. W przestrzeni medialnej to jest już mój film. (...) To nie jest film o gloryfikacji prostytucji, to nie jest film o prostytucji. To byłoby zbyt tanie i zbyt płytkie. Razem z Dorotą chcieliśmy zrobić film w stylu amerykańskim. Ciężko mi jest go zaklasyfikować w jednym kinowym gatunku. Ta fabuła odwołuje się i do dramatu, i do sensacji, i do komedii, i do erotyki - wyjaśnił producent.



Na premierze filmu Marii Sadowskiej była Katarzyna Drelich z Interii. Na ekrany polskich kin obraz trafi 26 listopada 2021 roku.

"Dziewczyny z Dubaju": Fabuła, obsada, zwiastun

Emi to młoda ambitna dziewczyna, która od lat marzy o wielkim świecie. Gdy tylko nadarza się okazja, bez wahania wskakuje w jego tryby, stając się ekskluzywną damą do towarzystwa. Wkrótce to ona na zaproszenie arabskich szejków zaczyna werbować polskie miss, celebrytki, gwiazdy ekranu i modelki. Jednak ten niedostępny, opływający w luksusy świat już niedługo pokaże swoją mroczną stronę...



Reżyserii filmu 'Dziewczyny z Dubaju" podjęła się Maria Sadowska - autorka obsypanego nagrodami obrazu "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej". Rozmachu dodają zdjęcia, które były kręcone zarówno w luksusowych miejscach w Polsce, jak i w międzynarodowych lokacjach.



Na ekranie zobaczymy: Paulinę Gałązkę , Katarzynę Figurę , Jana Englerta , Beatę Ścibak-Englert , Katarzynę Sawczuk , Olgę Kalicką , Annę Karczmarczyk i Józefa Pawłowskiego . W obsadzie pojawiły się także zagraniczne gwiazdy: Giulio Berruti, Iacopo Ricciotti, Andrea Preti oraz Luca Molinari.

Na ekrany polskich kin film "Dziewczyny z Dubaju" trafi 26 listopada 2021 roku.



