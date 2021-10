Oparte na prawdziwych wydarzeniach "Dziewczyny z Dubaju" mają zdemaskować hipokryzję polskiego show-biznesu i ujawnić całą prawdę na temat tzw. "afery dubajskiej", w którą zamieszane były zarówno celebrytki i modelki, jak również wiele znanych postaci ze świata polityki, biznesu, czy sportu.

To nowy film wyprodukowany przez duet producencki: Dorotę Rabczewską i Emila Stępnia, którzy już wcześniej mieli okazję współpracować przy hitach "Pitbull. Niebezpieczne kobiety" i "Pitbull. Ostatni pies".



Doda nie pojawi się na premierze "Dziewczyn z Dubaju"

W najnowszym wpisie na Instagramie Doda przyznała, że "praca na planie tego plakatu była wspaniała i bardzo radosna, mimo że układanie boskich nóg aktorek przez godzinę, smarowanie ich oliwką oraz rzucanie pieniędzmi z góry nie należy do najłatwiejszych". "Giulio Berruti jak zawsze miał najwygodniej: musiał tylko nie spalić cygarem dolarów i nie zasłaniać nim swojej sexy twarzy" - dodała producentka "Dziewczyn z Dubaju".



Doda zapowiedziała też, że nie pojawi się na premierze swojego filmu. "Nie przyjdę na premierę filmu skoro ludzie którzy ze mną pracowali nad nim nie dostali za to wynagrodzenia" - wyjaśniła Doda, odnosząc się do producenckiego konfliktu między nią a Emilem Stępniem. Dodała też, że nie będzie "podpisywać się i brać odpowiedzialności za film, którego reżyserka nie mogla dokończyć". "Nie chcę, żeby moja osoba i ten żenujący skandal (który jest w mojej ocenie ANTYREKLAMĄ - co się okaże na dniach!!) odwracał uwagę od aktorów i reżyserki" - wyjaśniła swoją decyzję.



Instagram Post

"Zostałam publicznie obrażona, moja praca i umiejętności zdyskredytowane i niedocenione. Nie będę stać tam obok człowieka, z którego ust te słowa padły i się szczerzyć do obiektywów. Obiecałam sobie że już nigdy nie będę przyklejać sztucznego uśmiechu do mojej smutnej twarzy. Życzę filmowi samych sukcesów bo wiem że summa summarum zrobi wiele dobrego i pomoże wielu młodym ludziom. Wiem że będzie też wspaniałą trampoliną i szansą dla wielu aktorów, którzy w nim zagrali. Wierzę, że publiczność go pokocha tak, jak pokochałam go ja. I’m OUT. Dziękuje Wam za wsparcie" - napisała Doda.

Już podczas internetowej premiery oficjalnego zwiastuna "Dziewczyn z Dubaju" Doda skarżyła się na wykorzystanie w trailerze nieodpowiedniej ilustracji muzycznej.



"Proszę, nie pytacie dlaczego do trailera została użyta znowu piosenka z "50 twarzy Greya", a nie jak sugerowałam i Wy prosiliście tytułowy utwór 'Girls to Buy' z filmu 'Dziewczyny z Dubaju', który został napisany specjalnie przez Marię Sadowską i zaśpiewana przez nas obie i użyty w filmie. Mimo iż 100 000 osób na moim insta story zagłosowało na niego. No przecież logiczne i marketingowo" - tłumaczyła się producentka.

Wideo DZIEWCZYNY Z DUBAJU 2021 Zwiastun #2 Oficjalny Film Polski

"Dziewczyny z Dubaju": Film z morałem

"Moją misją jest robienie filmów z morałem. Zadaniem 'Dubajek' jest, by młode dziewczyny poczuły dumę i satysfakcję ze swoich ambicji, ciężkiej pracy i niechodzenia na skróty. Aby sztuczny blichtr niektórych celebrytek nie był wzorem do naśladowania i powodem do zazdrości. W tej historii za każdą kupioną firmową torebką kryje się sprzedaż moralności i siebie" - zaznaczyła Doda.



"Nie zapomniałam jednak o drugiej stronie medalu. Film pokaże również hipokryzję klientów z Polski, którzy do dnia dzisiejszego cieszą się z nienagannego medialnego wizerunku mężów i ojców. Ups" - uzupełnia popularna Doda.

Reżyserii podjęła się Maria Sadowska - autorka obsypanego nagrodami obrazu "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej".

"Dziewczyny z Dubaju": Kino gangsterskie z dziewczynami lekkich obyczajów

"Po raz pierwszy w swojej filmowej karierze podejmuję temat bohatera, a raczej bohaterki, która nie jest w jednoznaczny sposób pozytywna. Jest to dla mnie bardzo ciekawa i nowa droga, zupełnie nowe doświadczenie. Wszyscy jednak kochamy filmy o gangsterach i fascynujemy się mrocznymi bohaterami, mimo że wiemy, że są to ludzie o wątpliwej moralności. Robimy więc kino gangsterskie tylko, że z dziewczynami lekkich obyczajów w roli głównej" - opowiada Maria Sadowska.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Maria Sadowska: "Dziewczyny z Dubaju" będzie okrutną bajką dla dorosłych materiały prasowe

"Ciemna strona ludzkiej natury, to do czego być może każdy z nas jest zdolny bądź nie jest, to temat, który zawsze fascynował i widzów i filmowców. Takie pytanie chciałabym, żeby widz zadał sobie po wyjściu z kina. Podejmujemy też niezwykle ważny temat handlu ludźmi, oraz tego, że dzisiejszy świat jest pełen hipokryzji i przyzwolenia na to. To film o tym, jak bardzo powierzchownie oraz relatywnie postrzegamy i oceniamy rzeczywistość" - dodaje reżyserka.

Na ekranie zobaczymy m.in.: Paulinę Gałązkę, Katarzynę Figurę, Jana Englerta, Beatę Ścibak-Englert, Katarzynę Sawczuk, Olgę Kalicką, Annę Karczmarczyk i Józefa Pawłowskiego. W obsadzie pojawiły się także zagraniczne gwiazdy: Giulio Berutti, Iacopo Ricciotti, Andrea Preti oraz Luca Molinari.

"Dziewczyny z Dubaju": Aktorzy porno w scenach seksu

Główna bohaterka filmu - Emi - to młoda ambitna dziewczyna, która od lat marzy o wielkim świecie. Gdy tylko nadarza się okazja, bez wahania wskakuje w jego tryby, stając się ekskluzywną damą do towarzystwa. Wkrótce to ona na zaproszenie arabskich szejków zaczyna werbować polskie miss, celebrytki, gwiazdy ekranu i modelki. Jednak ten niedostępny, opływający w luksusy świat już niedługo pokaże swoją mroczną stronę...

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Dziewczyny z Dubaju" [teaser] materiały prasowe

"To była dla mnie niesamowita przygoda. Mogłam powrócić na Lazurowe Wybrzeże, na którym byłam już kiedyś jako nastolatka, na obozie językowym. Cieszę się, że się udało, bo w czasach pandemii podróże zagraniczne są bardzo stresujące. Wyjazd do Francji to był taki powiew świeżości i przedsięwzięcie spajające całą ekipę. Niestety nie miałam czasu na zwiedzanie, bo praca była bardzo intensywna" - mówi odtwórczyni głównej roli, Paulina Gałązka.

Dorota "Doda" Rabczewska ujawniła w ubiegłym roku", że do scen erotycznych zaangażowani zostali aktorzy porno."Oczywiście, że odbywały się castingi, ponieważ profesjonalnie podchodzę do produkcji filmowej. Muszą być aktorzy porno, aby zagrać sceny autentycznego seksu" - Doda wyjaśniła w rozmowie z "Super Expressem".

Instagram Post

Jak zapewniają twórcy filmu, wszelkie podobieństwo do prawdziwych postaci i zdarzeń w produkcji Dody i Emila Stępnia nie jest przypadkowe.