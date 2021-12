"Dziewczyna z tatuażem": 10 lat po premierze

"Millenium" po raz pierwszy trafiło do księgarń w 2005 roku, krótko po śmierci autora. W pierwszej części serii "Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet" czytelnicy wprowadzeni zostali w świat głównych bohaterów - tropiącego ciemne interesy finansjery dziennikarza śledczego Mikaela Blomkvista oraz niezwykle utalentowanej researcherki i hakerki Lisbeth Salander, wrażliwej szczególnie na kwestie przemocy wobec kobiet.

Wprowadzając do powieści postać Salander, Larsson stworzył bohaterkę, której nie było do tej pory w świecie kryminału - wybitnie utalentowanej dziewczyny w stylu punk, której wygląd sugeruje, żeby trzymać się od niej z daleka. Lisbeth jest osobą, która zasadniczo nie buduje 'normalnych' relacji z innymi. Mając własne trudne doświadczenia, jest niezwykle wyczulona na punkcie osób, które doznały przemocy. Między innymi to zbliża ją do współpracy z Mikaelem i podjęcia próby rozwikłania mrocznej tajemnicy rodziny Vanger, ze zniknięciem Harriet w tle. Jej poszukiwanie sprawiedliwości i przekonanie o nieuchronności słusznej kary zbliżają ją do Mikaela, a ich współpraca staje się centralnym punktem kolejnych części trylogii - "Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet", "Dziewczyna, która igrała z ogniem" i "Zamek z piasku, który runął".

Zdjęcie Rooney Mara w filmie "Dziewczyna z tatuażem" / Everett Collection / East News

Zdjęcie Christopher Plummer i Daniel Craig w filmie "Dziewczyna z tatuażem" / Merrick Morton / East News

Saga "Millenium": Pierwsza ekranizacja

Reżyser David Fincher i autor scenariusza Steven Zaillian w założeniu chcieli pozostać jak najbardziej wierni wizji Larssona i opisanej przez niego historii, której centralnym punktem jest rozpad norm korporacyjnych, społecznych i osobistych, których świadkami stają się Mikael i Lisbeth, próbując rozwiązać tajemnicę zniknięcia Harriet Vanger. Inspiracją dla Zailliana były po prostu zapisane na kartkach książek słowa Larssona.



Scenariusz powstał wiernie na bazie powieści. My po prostu staraliśmy się przełożyć ten materiał na język filmu. Centralnym punktem produkcji były osoby Blomkvista i Salander, które tak naprawdę napędzały wszystkie trzy powieści powiedział reżyser.

Lisbeth to nietypowa, niezwykle fascynująca postać. Myślę jednak, że gdyby powieść skupiała się tylko na niej, nie dawałoby to takiej możliwości bogatej interakcji. Na swój sposób historia w filmie i książce jest zbudowana wokół relacji Lisbeth i Blomkvista. To waśnie sprawia, że jest tak intrygująca i ma taki pozytywny odbiór dodał Zaillian.

Fincher i Zaillian założyli również, że nie będą rezygnować z trudnych i brutalnych scen.



Naszym założeniem było pokazanie w filmie przemocy wobec kobiet i w pewnym sensie degeneracji, jaka często towarzyszy mężczyznom w odniesieniu do drugiej płci. We współczesnym świecie nie sposób uniknąć takich trudnych tematów podkreślali.

Stało przed nami trudne zadanie, ponieważ z jednej strony musieliśmy wzbudzić w widzach poczucie, że opowiadają się za koniecznością zemsty, a z drugiej pokazać siłę napędową idei, na której ta zemsta bazuje. Tego typu połączenie było jak stąpanie po bardzo kruchym lodzie mówił Fincher.

Zdjęcie Kadr z filmu "Dziewczyna z tatuażem" / Merrick Morton / East News

Tego typu założenie było zbieżne z tym, co Larsson stara się osiągnąć w swoich powieściach. W tle głównej historii znajdziemy bowiem bogatą sieć wątków dotykających kwestii korupcji władzy, mizoginii, braku tolerancji, fanatyzmu, globalizacji, systemu ochrony społecznej, sprawiedliwości i oceny moralnej ludzkich zachowań. A wszystko to poznajemy obserwując zwroty akcji w prowadzonym przez Mikaela i Lisbeth śledztwie .

Ludzie są zainteresowani tym, jak działają podskórne mechanizmy funkcjonowania społeczeństwa, chociaż nie zawsze są gotowi otwarcie to przyznać. Są zaintrygowani ciemnymi zakamarkami, które skrywają ludzie i społeczeństwa, a film "Dziewczyna z tatuażem" odpowiada właśnie taką historię." mówiła odtwórczyni roli Lisbeth - Rooney Mara.

