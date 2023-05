"Dzień Matki": Jak Agnieszka Grochowska przygotowywała się do roli?

Zabójcze treningi, wymagające sceny walki i ekstremalna determinacja - tak wyglądały przygotowania Agnieszki Grochowskiej do roli byłej agentki w filmie "Dzień Matki" . Aktorka wcieliła się w nim w postać Niny, gotowej zlikwidować każdego, kto stanie jej na drodze do odzyskania syna.

O przygotowaniach Agnieszki Grochowskiej do roli w "Dniu Matki" opowiadają trenerzy: Asia Różańska (trener kickboxingu), Artur Klimek (trener judo) oraz Mateusz Kanigowski (nauczyciel strzelectwa praktycznego).

O swojej pracy i treningu oraz o roli Niny Agnieszka Grochowska opowiada tak: "Traktuję to od samego początku jako totalną przygodę. W trakcie się okazało bardzo szybko, że to jest przygoda mojego życia. Bywały takie momenty, że (...) wracałam do domu z bladymi ustami i ledwo stałam".

"Dzień Matki": O czym opowiada film?

Nina, żyjąca w ukryciu była agentka NATO do zadań specjalnych, musi wykorzystać wszystkie swoje śmiercionośne umiejętności, aby uratować syna porwanego przez bezwzględnych gangsterów. Odnalezienie Maksa to dla niej podwójna szansa. Szansa na ponowne poczucie adrenaliny oraz możliwość powrotu do życia syna, którego musiała przed laty porzucić.

Dzień Matki to przewrotny film akcji, w którym główna bohaterka pokonuje demony przeszłości najczęściej przy pomocy własnych pięści. To brutalna i emocjonalna historia o najsilniejszym rodzaju uczucia - miłości matki do dziecka.

W rolach głównych w filmie "Dzień Matki" występują: Agnieszka Grochowska, Adrian Delikta, Dariusz Chojnacki, Paulina Chruściel, Paweł Koślik, Arkadiusz Brykalski, Sebastian Dela, Szymon Wróblewski, Konrad Eleryk, Jowita Budnik, Paweł Janyst, Dorota Kolak.

