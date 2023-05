Jane Fonda: Gwiazda szybko polubiła Roberta Redforda. Z czasem odkryła jego wadę

Jane Fonda odniosła się do swojej twórczości, komentując współpracę na planie filmowym z Robertem Redfordem. Aktorzy czterokrotnie grali we wspólnych produkcjach, co pozwoliło im lepiej poznać swoje charaktery. Jedna z cech Redforda wyjątkowo nie przypadła do gustu Fondy.

Zdjęcie Jane Fonda i Robert Redford / P. Lehman/Future Publishing via Getty Images / Getty Images