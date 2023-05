Zanim Keanu Reeves stał się jednym z najsłynniejszych aktorów Hollywood, grał na gitarze basowej w popularnym swego czasu w USA zespole Dogstar, który rozpoczął działalność w połowie lat 90 XX wieku. Zalążkiem powstania grupy wykonującej alternatywnego rocka było przypadkowe spotkanie w supermarkecie Reevesa i perkusisty Roberta Mailhouse'a. Panowie błyskawicznie się zaprzyjaźnili i zaczęli tworzyć razem pierwsze utwory. "Na początku graliśmy w garażu i pisaliśmy piosenki. Później stwierdziliśmy, że fajnie byłoby je pokazać ludziom i tak zaczęliśmy koncertować" - wspominał Reeves w jednym z wywiadów.

Reklama

Keanu Reeves wznowił muzyczną karierę

Gwiazdor opuścił kapelę 20 lat temu z powodu konfliktów wybuchających przy ustalaniu harmonogramu. Finalnie doprowadziło to do rozpadu grupy. Przed kilkoma dniami zespół ogłosił reaktywację - wkrótce ma ukazać się jego trzeci album studyjny. W minioną sobotę Dogstar dał pierwszy od ponad dwóch dekad koncert, który odbył się na festiwalu muzycznym BottleRock Napa Valley w Kalifornii. Podczas występu muzycy zaprezentowali nowy materiał, który pojawi się na krążku. Festiwal swoimi koncertami uświetnili także m.in. Lizzo, Duran Duran, Three Sacred Souls, Jax, Dayglow, Paris Jackson i Japanese Breakfast.

Instagram Post Rozwiń

Tuż przed występem członkowie zespołu Dogstar ujawnili w oświadczeniu, że szykują się także do nagrania teledysku do pierwszego singla z nadchodzącej płyty. "Mamy mnóstwo do zrobienia, ale działamy pełną parą. Nie możemy się doczekać chwili, gdy będziemy mogli podzielić się z wami naszą nową muzyką. To najbardziej satysfakcjonujące i znaczące dla nas utwory, jakie kiedykolwiek nagraliśmy. Dziękujemy za waszą cierpliwość. Naprawdę mamy najlepszych, najbardziej lojalnych fanów na świecie" - czytamy w oświadczeniu.

Instagram Post Rozwiń