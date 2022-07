Dwa Brzegi 2022: 16. edycja festiwalu od 30 lipca w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą

Dwa Brzegi 2022: Mocne otwarcie festiwalu

Program wydarzenia opublikowano na stronie internetowej Dwóch Brzegów. Jak czytamy, zbliżający się festiwal zainauguruje pokaz "Corsage" Marie Kreutzer, czyli "portretu kobiety walczącej o prawo do zrzucenia - w przenośni i dosłownie - gorsetu kulturowego i obyczajowego".



"Na zamknięcie zaprezentujemy polską premierę 'The Eight Mountains' Felixa van Groeningena i Charlotte Vandermeersch wyróżnionego w Cannes nagrodą jury. Rozgrywająca się na przestrzeni trzech dekad poruszająca historia przyjaźni z Alessandro Borghim i Lucą Marinellim pokazuje, czym jest przywiązanie do miejsca pochodzenia, miłość i strata" - zapowiedziano.

Reklama

Wiele wyczekiwanych tytułów - m.in. "Piękny poranek" Mii Hansen-Love z Leą Seydoux w roli głównej oraz dokument "Diana. The Princess" Eda Perkinsa - będzie można obejrzeć w sekcji "Świat pod namiotem".



"Wśród propozycji programowych warto wymienić nagrodzony Złotym Niedźwiedziem w Berlinie 'Alcarras' Carli Simón, prezentowane w Cannes 'Baby Broker' najnowsze dzieło Hirokazu Kore-edy, reżysera nagrodzonych Złotą Palmą i nominowanych do Oscara 'Złodziejaszków', interesujący debiut 'Braty' Marcina Filipowicza oraz pokazywany w Berlinie film dokumentalny 'Serce dębu', w którym Laurent Charbonnier i Michel Seydoux spędzili rok, filmując majestatyczną przyrodę" - przekazano.

W Międzynarodowym Konkursie Filmów Krótkometrażowych rywalizować będzie 20 polskich i zagranicznych produkcji, które oceni jury w składzie: aktorka Julia Wyszyńska, reżyserka filmów dokumentalnych Lidia Duda oraz krytyk filmowy i dziennikarz Michał Walkiewicz.

Zdjęcie Dwa Brzegi 2022: Plakat festiwalu / materiały prasowe

Dwa Brzegi 2022: Co w programie?

W programie znalazła się także retrospektywa reżyserska włoskiego dokumentalisty Gianfranco Rosiego, który ma na swoim koncie m.in. Złotego Lwa za "Rzymską aureolę" i Złotego Niedźwiedzia za "Ogień na morzu". "Te dwa filmy i 'Notturno' będzie można obejrzeć na BNP Paribas Dwa Brzegi" - podano.

W cyklu "I Bóg stworzył aktora" gościem specjalnym będzie Jan Peszek. "Ten wyjątkowy, oryginalny aktor teatralny, filmowy, reżyser i pedagog spotka się z publicznością podczas Lekcji kina i w monodramie 'Scenariusz dla nie istniejącego, lecz możliwego aktora instrumentalnego'. Spektakl odbędzie się na Zamku w Kazimierzu" - czytamy.

Do Kazimierza Dolnego przyjadą również m.in. Maciej Stuhr, Agata Buzek, Wojciech Marczewski, Aleksandra Terpińska, Anna Kazejak, Marcin Bortkiewicz, Bartosz Blaschke i Michał Sikorski.

16. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi odbędzie się w dniach 30 lipca - 7 sierpnia w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą. Głównymi lokalizacjami imprezy będą: miasteczko festiwalowe, Kino Lubelskie przy ul. Szkolnej 1, Kino na Zamku oraz Kino Perła na Małym Rynku. Relacje z pokazów i wydarzeń towarzyszących będzie można śledzić w magazynie "Głos Dwubrzeża", który będzie dostępny w wersji drukowanej i online.



Zobacz też:

Ella Balinska: Córka polskiego hrabiego gwiazdą Netfliksa



Miss Jamajki w Bondzie. Po latach wyznała, że była seksualnie molestowana!

Ewa Krzyżewska: Polska Sophia Loren romansowała z aktorami-gejami

Sylvester Stallone walczy o prawa do serii "Rocky". "Bolesny temat"

"Powodzenia, Leo Grande": Kino, które łamie seksualne tabu [recenzja]

Więcej newsów o filmach, gwiazdach i programach telewizyjnych, ekskluzywne wywiady i kulisy najgorętszych premier znajdziecie na naszym Facebooku Interia Film .