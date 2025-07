"Żona na niby" to ciepła, zabawna komedia romantyczna z 2011 roku w reżyserii Dennisa Dugana, z udziałem Adama Sandlera i Jennifer Aniston. Film zostanie dzisiaj wieczorem wyemitowany w telewizji.

"Żona na niby": o czym jest film?

Danny Maccabee (Adam Sandler) spotyka dziewczynę swoich marzeń (Brooklyn Decker). By zakamuflować powiedziane jej lekkomyślnie kłamstwo, mężczyzna zmusza swoją lojalną asystentkę Katherine (Jennifer Aniston) do udawania jego wkrótce-byłej-żony. Kiedy pojawiają się kolejne kłamstwa, zatuszować je pomagają włączone do gry dzieci Katherine i wkrótce wszyscy trafiają na Hawaje, gdzie czeka na nich absurdalny, wymykający się spod kontroli weekend, który ujawnia, gdzie leżą granice wytrzymałości i jak daleko można posunąć się dla miłości.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "InteriaMovie: Pop!": Dlaczego wciąż kochamy "Szczęki" Stevena Spielberga? INTERIA.PL

Film jest remakiem komedii "Kwiat kaktusa" z 1969 r. Przyciągnął tłumy do kin, zarabiając około 215 milionów dolarów. Sandler i Aniston po sukcesie "Żony na niby" ponownie spotkali się na planie jeszcze kilka razy, co stało się gratką dla fanów tej ekranowej pary. Wystąpili m.in. z "Zabójczym rejsie" i kontynuacji o tytule "Zabójcze wesele".

"Żona na niby" w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Żona na niby" zostanie dzisiaj, 10 lipca, wyemitowany na kanale Polsat o godz. 20.00.