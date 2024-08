"Minionki: Wejście Gru"

W oficjalnym opisie produkcji możemy przeczytać: "Minionki Kevin, Stuart, Bob oraz Otto muszą ratować młodego Gru, który popadł w konflikt z grupą super złoczyńców znaną jako Vicious 6". Ale czy ich misja się powiedzie?

Produkcja debiutowała w kinach w 2022 roku, a w tydzień od debiutu na Netfliksie zawędrowała na pierwsze miejsce w rankingu. Jak zwykle, żółte stworki przyciągają przed ekrany rzesze fanów.



"Pan Wilk i spółka. Bad Guys"

Co byłoby, gdyby źli złodzieje nagle postanowili zmienić swoje życie? Tak właśnie dzieje się z ekipą Pana Wilka, w której skład wchodzą Wąż, Pirania, Rekin i Tarantula. Bohaterowie tej animacji postanawiają zakończyć swoja kryminalną aktywność i wrócić na łono społeczeństwa. Produkcja na każdym kroku zaskakująca, pełna humoru i przykuwająca uwagę.

Polscy widzowie zwrócili uwagę na ten film i spędzili przy nim długie godziny, dzięki czemu produkcja już drugi tydzień z rzędu znajduje się na liście najchętniej oglądanych produkcji.

"Heaven in Hell"

Na trzecim miejscu w rankingu znalazła się polska propozycja ze świata romansów. W głównych rolach pojawiają się: Magdalena Boczarska, Simone Susinna, Katarzyna Sawczuk, Sebastian Fabijański i Janusz Chabior. A o czym jest ta produkcja?

Film w reżyserii Tomasza Mandesa skupia się na Oldze i Maksie, których dzieli 15 lat różnicy. Ona — kobieta sukcesu o ugruntowanej pozycji, matka dorosłej córki. On — przystojny, młody mężczyzna czerpiący z życia garściami i żyjący wyłącznie chwilą. Zdawać by się mogło, że te dwa odmienne światy nigdy się nie spotkają, a jednak los postawił ich sobie na drodze.

"Wariaci"

Kolejny tytuł w rankingu jest komedią z gatunku tych raczej słodko-gorzkich. Opowieść skupia się na parze marzycieli, którzy po wyjściu z więzienia pragną rozpocząć nowe życie — bez problemów i na łonie natury. Niestety, bohaterowie filmu Jana Jakuba Kolskiego nie potrafią odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Do czego będą gotowi posunąć się bohaterowie w imię miłości?

"Ocalić Bikini Dolne: Sandy w akcji"

Któż nie zna żółtej morskiej gąbki chodzącej w brązowych spodniach? Tym razem Spongebob i jego przyjaciółka Sandy muszą ocalić swoje ukochane miasteczko przed nikczemnym spiskiem. W tym celu wyruszają do Teksasu.

"Czarny telefon"

Akcja "Czarnego telefonu" ma miejsce w ubogim miasteczku gdzieś w Kolorado pod koniec lat siedemdziesiątych. Od jakiegoś czasu miejscowe dzieci padają ofiarą porywacza, którego gazety nazywają Wyłapywaczem (Ethan Hawke). Trzynastoletni Finney Shaw (Mason Thames) jest szóstym chłopcem uprowadzonym przez szaleńca. Zamknięty w dźwiękoszczelnej piwnicy nastolatek szybko zdaje sobie sprawę, że jego szanse na przeżycie są minimalne. Z nieoczekiwaną pomocą przychodzą mu dawne ofiary Wyłapywacza, komunikujące się z nim za sprawą zepsutego czarnego telefonu. Dzięki ich wskazówkom chłopiec ma szanse, by wyrwać się z rąk porywacza.

Widzowie upodobali sobie tę produkcję, ponieważ w ostatnich dniach oglądali ją na tyle intensywnie, że znalazła się a liście najchętniej oglądanych produkcji już 2. tydzień z rzędu, a w tym tygodniu uplasowała się na 6. miejscu.

"Na wyspie miłości"

Film "Na wyspie miłości" zadebiutował na platformie Netflix 19 lipca i od trzech tygodni znajduje się na liście 10 najchętniej oglądanych produkcji Netflix. A o czym opowiada?

John Allman jest starzejącą się gwiazdą rocka. Jego ostatni album był klapą, słuchacze powoli o nim zapominają, więc muzyk postanawia zrobić sobie przerwę. Wybiera się na Cypr, by tam się zaszyć i zaznać nieco spokoju. Jednak nic z tego, bo na horyzoncie pojawia się jego dawna miłość.

"Miłość na zamówienie"

Pośród kilku świeżynek, na Netfliksie pojawiła się produkcja z 2006 roku, która znów poruszyła widzów. W rolach głównych wystąpili Matthew McConaughey i Sarah Jessica Parker. A o czym opowiada film?

Tripp jest 35-letnim facetem, który nadal mieszka z rodzicami. Bo gdzie miałby wygodniej? Zero czynszu, ma własny pokój, a mamusia (Kathy Bates) gotuje i pierze. Rodzice pragną jednak, by syn wyrwał się z domu i zatrudniają piękną kobietę (Sarah Jessica Parker), by trochę mu w tym pomóc. Nie przypuszczają jednak, że Tripp może im się zrewanżować.

"Mgła na granicy"

Sanja to detektywka z Dżakarty prowadząca śledztwo w sprawie serii makabrycznych morderstw popełnionych wśród rdzennej społeczności Dayak na pograniczu Indonezji i Malezji na Kalimantanie, części wyspy Borneo. Aby rozwiązać sprawę, Sanja musi stawić czoła duchom przeszłości i swoim własnym demonom.

Ta indonezyjska produkcja przypadła widzom do gustu i zaprowadziła ją aż na 9. miejsce w rankingu. Film jest ciekawą propozycją dla fanów thrillerów i mrożącego krew kina.

"Wielki zielony krokodyl domowy"

Na końcu rankingu znalazła się produkcja, która powinna przemówić do fanów animowanych zwierząt, które dodatkowo potrafią śpiewać.

Kiedy rodzina Primmów przeprowadza się do Nowego Jorku, ich syn Josh z trudem przystosowuje się do nowej szkoły i nowych przyjaciół. Wszystko to zmienia się, kiedy chłopiec poznaje Lyle'a - śpiewającego krokodyla (Shawn Mendes), który uwielbia kąpiele, kawior i muzykę oraz mieszka na strychu ich domu.



Sprawa komplikuje się, gdy krokodyl zostaje zauważony przez złego sąsiada. Czy rodzinie uda się przekonać świat, że wielki, zielony krokodyl nie musi być złym bohaterem?