Jak informuje portal Deadline, zdjęcia do komedii "Dream Scenario" rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu. Autorem scenariusza i reżyserem tego filmu jest Kristoffer Borgli ("Chora na siebie"), a jednym z producentów będzie Ari Aster ("Midsommar. W biały dzień"). Film powstaje dla studia A24 znanego z oryginalnych produkcji często naginających reguły gatunków filmowych.

"Dram Scenario": Imponująca obsada

Nieznane są szczegóły fabuły komedii "Dream Scenario", lecz jej obsada zapowiada się interesująco. Wcześniej informowano, że w roli głównej zobaczymy tu Nicolasa Cage’a. Teraz do obsady dołączyło sześć kolejnych osób. Oprócz Julianne Nicholson są to Michael Cera ("Supersamiec"), Dylan Baker ("Upiorna noc Halloween"), Kate Berlant ("Pewnego razu... w Hollywood"), Dylan Gelula ("Unbreakable Kimmy Schmidt") oraz Tim Meadows ("Wredne dziewczyny").

Julianne Nicholson będzie można wkrótce zobaczyć także w innej produkcji komediowej - "Weird: The Al Yankovic Story" . Opowie ona fikcyjną historię życia i kariery tytułowego artysty znanego ze swojego zamiłowania do akordeonu i parodiowania znanych teledysków. Główną rolę zagrał w tym filmie Daniel Radcliffe.

Jeszcze bogatsza jest lista nadchodzących produkcji z Nicolasem Cagee’m . Wśród nich są westerny "Butcher’s Crossing" i "The Old Way", oparty na motywach "Draculi" Brama Stokera "Renfield", apokaliptyczny monster-movie "Sand and Stones", a także sensacyjna komedia "The Retirement Plan".

