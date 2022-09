"Lolita": Nastoletnia uwodzicielka

Dominique Swain urodziła się w sierpniu 1980 roku w... samochodzie na autostradzie w Santa Monica. Pierwsze kroki w Hollywood stawiała jako nastoletnia kaskaderka oraz dublerka filmowa. Pierwsze kroki jako aktorka stawiała na planie "Lolity", która zrobiła z niej prawdziwą gwiazdę. Miała zaledwie 15-lat, gdy została wybrana do roli małoletniej kusicielki. Swain w castingu do roli pokonała ponad dwa tysiące innych kandydatek. Film Adriana Lyne'a, podobnie jak wersja Kubricka oraz książkowy oryginał, wzbudził zarówno zachwyt, jak i ogromne kontrowersje.

Rola Dolores Haze zwanej pieszczotliwie Lolitą, wymagała od nastoletniej Swain zagrania wielu odważnych scen z prawie 50-letnim Jeremy'm Ironsem. Film podzielił widzów. Jedni byli oburzeni skandalizującymi scenami, inny doceniali talent i odwagę nastoletniej aktorki. "W książkach i kinach powinny być rzeczy, które wzbudzają w nas emocje. Tym właśnie jest sztuka. Pozwala nam przeżywać" - mówiła po premierze filmu Dominique Swain. "Lolita" przyniosła nastolatce wiele nagród i nominacji w tym statuetkę Young Artist Award.

"Wiedziałam, że film również wywoła kontrowersje"

Zdjęcie Dominique Swain w "Lolicie" / NG Collection / Interfoto / Agencja FORUM

Po latach aktorka przyznała, że doskonale zdawała sobie sprawę ze skandalu, który wywoła "Lolita". "Cała historia, książka Nabokova, jest kontrowersyjna. Wiedziałam, że film również wywoła kontrowersje" - mówiła w rozmowie z "We Got This Covered". Dodała również, że w najbardziej wymagających scenach zastępowała ją dublerka. Na planie obecna była również matka nastoletniej aktorki. "[Podczas kręcenia zdjęć] nie było nic, co zrobiłam, czemu musiałaby się przeciwstawiać moja mama".

Aktorka opowiedziała również o problemach, które spotkały twórców podczas tworzenia filmu. Produkcja "Lolity" rozpoczęła się kilka lat przed oficjalną premierą. Ostateczna wersja filmu nie jest jednak tą, którą chciał zaprezentować światu Adrian Lyne. Reżyser wyciąć wiele scen, które nie spodobały się producentom oraz cenzorom.

Niestety, przełomowa rola była dla Dominique również przekleństwem. W następnych latach grała głównie zbuntowane nastolatki i dość szybko została zaszufladkowana. Zbuntowane oblicze pokazała m.in. w "Bez twarzy" czy "Girl". Na początku XXI wieku nie mogła jednak narzekać na brak pracy, grała w kilku produkcjach rocznie. Nie były to jednak produkcje, które zachwyciłyby krytyków. Wystąpiła m.in. w filmach "The Smokers", "Wesoły obóz", "Śmierć w jeziorze" czy "Po sezonie".

Dominique Swain: Co robi dzisiaj?

Zdjęcie Dominique Swain podczas 51. festiwalu filmowego w Cannes / Neil Munns - PA Images/PA Images / Getty Images

Fani z całego świata doceniali jej talent, ale przede wszystkim wyjątkową urodę. W 2002 roku magazyn "Stuff" umieścił ją na liście "Najseksowniejszych kobiet na świecie". Dominique Swain udzielała się również charytatywnie. Jako 21-latka została najmłodszą twarzą kampanii "I'd Rather Go Naked than Wear Fur" organizacji PETA.

Z czasem Dominique Swain zaczęła grać w coraz mniej wymagających filmach. Chociaż niemal każdego roku na ekrany kin czy telewizorów trafia produkcja z jej udziałem, to żadna z nich nie zapewniła jej takiej popularności, co Lolita. W ostatnich latach pojawiła się m.in. w produkcjach "Księżycowy meteoryt", "Zabójcza obsesja", "Zagubiona dziewczyna: Hollywoodzka opowieść" czy "Zła mamusia". Na swoją premierę czeka kilka innych filmów.

Dominique Swain jest nie tylko aktorką i producentką filmową, ale również zapalona podróżniczką. Na swoim Instagramie publikuje wiele zdjęć z mniej lub bardziej egzotycznych podróży.

