Emigrant z Europy Humbert Humbert niedawno przybył do Ramsdale w stanie New Hampshire i natychmiast zakochał się od pierwszego wejrzenia. Obmyśla więc szatański plan: ożeni się z Charlotte Haze, bo tylko w ten sposób będzie się mógł zbliżyć do swej ukochanej - kilkunastoletniej córki Charlotte...

"Lolita" to zrealizowana przez Stanley'a Kubricka ekranizacja skandalizującej powieści Vladimira Nabokova. Reżyser poruszył w niej temat obsesji seksualnej, do którego powrócił 37 lat później w "Oczach szeroko zamkniętych". Dzięki mistrzowskiej reżyserii i znakomitym kreacjom aktorskim "Lolita" prowokuje dziś w równym stopniu, co w chwili swojej premiery. A wszystko za sprawą przebiegłego, choć zakłamanego Humberta (James Mason), który żeni się z podstarzałą Charlotte (Shelley Winters), rywalizuje z demonicznym Clare Quiltym (rewelacyjny Peter Sellers) i daje się uwieść beztroskiej nastolatce (Sue Lyon), która nosi to "urocze, liryczne, melodyjne imię" - Lolita.

Sue Lyon: 14-latka w bikini i lizakiem

Kiedy Stanley Kubrick wybrał ją rok później spośród 800 kandydatek do roli Dolores Haze w ekranizacji "Lolity" Władimira Nabokowa, nie miała żadnego aktorskiego doświadczenia.

Reżyser chciał początkowo, by Lolitę zagrała Jill Hayworth, ta jednak miała już zakontraktowany występ w "Kardynale" Ottona Premingera - ten zaś nie chciał zrezygnować ze swojej gwiazdy. Mimo iż sam Nabokov zaakceptował wybór Sue Lyon, po latach przyznał, że odpowiedniejsza w tytułowej roli byłaby francuska aktorka Catherine Demongeot, która dwa lata wcześniej zagrała w filmie Luisa Malle'a "Zazie z metrze".

Opublikowana siedem lat wcześniej powieść Nabokova opowiadała o dojrzałym mężczyźnie, który ulega erotycznemu urokowi 12-letniej dziewczynki. Mimo iż w scenariuszu Kubricka Dolores Haze była 15-latką, fotosy reklamujące film erotycznym ujęciem 14-letniej Sue Lyon w bikini i liżącą lizaka wywołały obyczajowe kontrowersje (samo imię Lolita ma swój źródłosłów z angielskim słowie lollipop, oznaczające właśnie lizaka).

Mimo że w głośnym filmie Stanleya Kubricka "Lolita" odtwórczyni tytułowej roli Sue Lyon nie zobaczymy w okularach w kształcie serca, unieśmiertelnionych w obiektywie Berta Sterna wyłącznie na potrzeby plakatu, to właśnie ten model zyskał rozgłos i nieprzemijającą sławę.

"Na plakatach reklamujących film widniało hasło: 'Jak im się w ogóle udało zrobić z 'Lolity' film'? oraz zdjęcie Lolity w ciemnych okularach w kształcie serduszek i z lizakiem. Napisom czołówki towarzyszą obrazy należące do najbardziej jawnie erotycznych w całym filmie, które wprowadzają widza w odpowiedni klimat: pojawiająca się z rozjaśnienia satynowa draperia, naga dziewczęcia noga ceremonialnie kołysana w męskiej ręce i jego powolne, zmysłowe, pieszczotliwe ruchy, gdy maluje jej paznokcie jaskrawym lakierem" - pisał Dawn B. Sova w książce "125 zakazanych filmów".

Zdjęcie W ten sposób reklamowano "Lolitę" Stanleya Kubricka / Movie Poster Image Art / Getty Images

Co ma wspólnego "Lolita" z Charliem Chaplinem?

Mimo mieszanych recenzji "Lolity"(1962) kreacja Lyon została nagrodzona Złotym Globem, a dziewczynka udowodniła, że nie tylko potrafi przekonująco grać, lecz również świetnie radzi sobie jako wokalistka. Lyon zaśpiewała dwie piosenki, które znalazły się na ścieżce dźwiękowej filmu: "Lolita Ya Ya" oraz "Turn Off the Moon".

Zdjęcie Stanley Kubrick i Sue Lyon na planie "Lolity" / Seven Arts Production/Sunset Boulevard/Corbis / Getty Images

"Interesujący dla historii kina może być fakt, że pierwowzorem Lolity Nabokova mogła być Lillitą McMurray, piętnastoletnia żona Charliego Chaplina. Chaplin zmuszony był do poślubienia dziewczyny, żeby uniknąć więzienia za uprawianie seksu z nieletnią. Z kolei pozew rozwodowy przeciwko niemu opierał się na uznaniu jego żądania seksu oralnego za znęcanie się psychiczne" - pisał Douglas Keesey w książce "Erotyka w filmie".

Zdjęcie Charlie Chaplin z żoną Litą Grey (właść. Lillitą Louise MacMurray) / API/Gamma-Rapho / Getty Images

W postać Humberta Humberta wcielił się brytyjski aktor James Mason, który początkowo odmówił udziału w filmie z powodu angażu w spektaklu na Broadwayu. Gwiazdor polecił jednak swoją córkę Portland do tytułowej roli. Kubrick próbował namówić na występ w filmie legendę brytyjskiej sceny - Laurence'a Oliviera, ten jednak odrzucił ofertę za namową swojego agenta. Wśród aktorów branych pod uwagę przy obsadzie Humberta Humberta byli także Rex Harrison, Noel Coward, Peter Ustinov i David Niven - ten ostatni wstępnie zaakceptował rolę, jednak wkrótce przestraszył się, że występ w kontrowersyjnym filmie odstraszy sponsorów jego telewizyjnego show "Four Star Playhouse" i ostatecznie odrzucił ofertę Kubricka. Po wielu perturbacjach w końcu udało się przekonać Masona, by poświęcił broadwayowski projekt i zagrał w "Lolicie".

Zdjęcie James Mason w filmie "Lolita" / Seven Arts Production/Sunset Boulevard/Corbis / Getty Images

Rola Clare'a Quilty'ego, w którą wcielił się Peter Sellers, została rozbudowana względem powieściowego pierwowzoru, pozwalając brytyjskiemu aktorowi na zaprezentowanie wielu oblicz na ekranie (Quilty pojawia się w filmie jako awangardowy dramaturg, policjant, psycholog a a nawet fotograf).

"Lolita": Tylko dla dorosłych widzów

Zanim "Lolita" trafiła na kinowe ekrany, twórcy filmu musieli skonfrontować się z wpływową organizacją Legion Przyzwoitości (Legion of Decendy - LOD), któa początkowo przyznała obrazowi kategorię "C" (condemned - film potępiony). "Według księdza Thomasa F. Littlea, sekretarza wykonawczego LOD w latach 60., w wyniku negocjacji wprowadzono 'zasadnicze zmiany', aby uniknąć kategorii C" - pisał Dawn B. Sova. Producenci sugerowali nawet, że postarają się na doprowadzenie do ślubu Humberta i Lolity oraz "potraktują jako źródło niewinnego humoru konflikt pomiędzy dojrzałym mężczyzną a żującym gumę podlotkiem".

"Kubrick zgodził się przerobić sceny dotyczące zabójstwa Quilty'ego i uwiedzenia w motelu oraz zmniejszyć wiek Lolity. Nie mógł zmienić jednak tematu pedofilii ani też narastającego w kraju liberalnego klimatu" - notował Sova.

Ratunkiem dla filmu okazało się złagodzenie przez przyznającą kategorie wiekowe PCA (Production Code Administration) paragrafu o "zboczeniach seksualnych", dotyczącego takich tematów jak homoseksualizm i pedofilia. W klasyfikacji MPAA (Motion Picture Association of America) film otrzymał kategorię "R", oznaczającą, że "Lolia" będzie dozwolona dla dorosłych widzów. Legion Przyzwoitości nakazał też, żeby wszystkie reklamy filmu zawierały ostrzeżenie: "Tylko dla widzów od 18 lat".

Osiem lat po premierze "Lolity" Kubrick przyznał, że żałuje iż zgodził się złagodzenie wymowy powieści. "Podkreśliłbym element erotyczny w ich wzajemnych relacjach z takim samym naciskiem, jak to zrobił Nabokov. Ale to moim zdaniem jedyny ważniejszy obszar tego filmu, co do którego może on podlegać uzasadnionej krytyce" - przyznał reżyser.

W rozmowie z "Newsweekiem" w 1972 roku Kubrick dodał, że "prawdopodobnie nie nakręciłby filmu", gdyby przed jego realizacją miał świadomość ogromnych problemów z cenzurą.

