Satyryczny spektakl nosi tytuł "Mexican Pizza: The Musical". Wymieniony w tytule rodzaj pizzy to przysmak, który znajdował się w menu Taco Bell od 1985 roku aż do 2020 roku, kiedy to został niespodziewanie z niego wycofany. Miliony smakoszy było rozczarowanych zniknięciem pizzy, która składała się z mielonej wołowiny i smażonej fasoli, włożonych między chrupiące tortille, zwieńczonych serem, pomidorami i sosem.

76-letnia Dolly Parton wraca do aktorstwa

Jeszcze w styczniu tego roku 76-letnia Dolly Parton w wywiadzie dla redakcji "Insidera" apelowała do Taco Bell, by przywrócić to danie, gdyż je uwielbiała. Być może jeszcze wtedy nie zdawała sobie sprawy, że będzie elementem kampanii zwiastującej powrót Mexican Pizza do obiegu. Serwis Page Six informuje, że wspomniany apel Parton był tym, co ostatecznie przekonało włodarzy Taco Bell do reaktywowania Mexican Pizza. Swoją rolę w musicalu inspirowanym tą potrawą Parton ogłosiła zamieszczając na Instagramie zdjęcie scenariusza.

Instagram Post

Scenariusz ten napisały zaś Abigail Barlow i Emily Bear, które w kwietniu zdobyły Grammy za inną produkcję tiktokową "The Unofficial Bridgerton musical". Współautorką fabuły jest też Hannah Friedmann. Na razie nie ujawniono zarysu historii, która ma być opowiedziana w przedstawieniu.

Z musicalem związana jest jeszcze inna, świeżo upieczona laureatka Grammy, raperka Doja Cat. Na razie jednak to, jakie postaci przypadły do zagrania jej oraz Dolly Parton, owiane jest tajemnicą.

Musical będzie miał premierę 26 maja na TikToku, tydzień po powrocie słynnej pizzy do karty dań Taco Bell.

