Dołączyła do nowego projektu Christophera Nolana. Same sławy w obsadzie!

Christopher Nolan już pracuje nad nowym projektem, do którego zdjęcia mają rozpocząć się w 2025 roku. W obsadzie znalazły się same wielkie nazwiska. Teraz do plejady gwiazd dołącza Charlize Theron.

Zdjęcie Charlize Theron / Phillip Faraone / Getty Images