265 milionów dolarów - tyle film "Doktor Strange w multiwersum obłędu" zarobił na światowych rynkach z wyłączeniem rynku północnoamerykańskiego. To drugi najlepszy weekend otwarcia w czasie pandemii. Niekwestionowanym liderem tego rankingu wciąż pozostaje inne superbohaterskie dzieło Marvela, film "Spider-Man: Bez drogi do domu" , który zarobił na światowych rynkach 340 milionów dolarów.

Reklama

Równie dobrze "Doktor Strange w multiwersum obłędu" radzi sobie na rynku północnoamerykańskim. W ciągu pierwszego weekendu zarobił tam 185 milionów dolarów. To sprawia, że w sumie na koncie filmu Sama Raimiego jest już 450 milionów dolarów. To czwarty najlepszy wynik w historii, jeśli chodzi o filmy Marvela. Lepiej w Ameryce Północnej w analogicznym okresie radziły sobie tylko filmy "Avengers: Koniec gry" , "Avengers: Wojna bez granic" oraz wspomniany "Spider-Man: Bez drogi do domu" .

"Doktor Strange w multiwersum obłędu" nie jest pokazywany w Rosji i Chinach

Film "Doktor Strange w multiwersum obłędu" wyświetlany jest obecnie w 49 krajach świata. Nie jest pokazywany w Rosji i Chinach, które do tej pory były jednymi z kluczowych rynków, jeśli chodzi o powodzenie filmów Marvela. Do premiery w Rosji nie doszło z powodu inwazji tego kraju na Ukrainę. Jeśli chodzi o Chiny, to filmy Marvela nie są tam pokazywane już od jakiegoś czasu.



Tuż przed premierą drugiej części "Doktora Strange'a" pojawiły się informacje, że film został przedstawiony do oceny chińskim cenzurom. I podobno nie spodobały się im fragmenty, w których dostrzec można nieprzychylną dla chińskiego rządu gazetę "The Epoch Times".

"Sezon letnich blockbusterów rozpoczyna się z przytupem za sprawą filmu 'Doktor Strange w multiwersum obłędu'. Jest to znakomity prognostyk przed czekającymi na premierę fenomenalnymi filmami będącymi kontynuacjami kasowych hitów tworzonych przez najlepszych twórców i z największymi gwiazdami w obsadzie" - ocenia Rich Gelfond z IMAX-a. Na lato planowane są premiery takich filmów jak m.in. "Jurassic World: Dominion" , "Top Gun: Maverick" oraz "Thor: Miłość i grom" .

Wideo "Doktor Strange w multiwersum obłędu" [trailer 2]

"Doktor Strange w multiwersum obłędu" zakazany w Arabii Saudyjskiej?

25 kwietnia arabski urząd ds. klasyfikacji filmów zaprezentował oświadczenie, w którym poinformował, że poprosił studio Disneya o wycięcie z filmu "Doktor Strange w multiwersum obłędu" tzw. "nawiązań LGBTQ", co umożliwi premierę filmu Sama Raimiego w Arabii Saudyjskiej.

Studio Disneya odrzuciło tę prośbę, bo nie zamierza ingerować w swój film, który trafił na kinowe ekrany 6 maja. Sporny, około dwunastosekundowy fragment filmu, przedstawia jedną z jego bohaterek, homoseksualną Americę Chavez graną przez Xochitl Gomez, która wspomina o swoich dwóch mamach.

Na scenę tę zwrócił uwagę Nawaf Alsabhan z arabskiego urzędu ds. klasyfikacji filmów. "To tylko bohaterka mówiąca o swoich mamach, bo ma dwie matki. Jednak na Bliskim Wschodzie bardzo trudno byłoby przepuścić coś takiego. Wysłaliśmy zapytanie do dystrybutora, dystrybutor skontaktował się ze studiem Disneya i w odpowiedzi dowiedział się, że studio nie zamierza ingerować w film" - powiedział w rozmowie z "Agence France-Presse".

Alsabhan nie potwierdził jednak informacji o tym, że film został zakazany w Arabii Saudyjskiej. "Nie został zakazany. Nie ma żadnego powodu, żeby go zakazywać. Domagamy się jedynie drobnej edycji. Póki co odmówili nam. Ale nie zamknęliśmy drzwi dla tego filmu. Próbujemy się porozumieć" - stwierdził.

Wideo Doktor Strange w multiwersum obłędu - za kulisami filmu | Zagadkowy umysł

Pod koniec kwietnia pojawiły się informacje o tym, że kina w Arabii Saudyjskiej, Kuwejcie i Katarze wycofały możliwość zakupu biletów na film "Doktor Strange w multiwersum obłędu".

Nie jest to pierwszy taki problem, jeśli chodzi o filmy Disneya i możliwość ich pokazania w krajach arabskich. Wobec odmowy wycięcia sceny z udziałem dwóch gejów, nie został tam pokazany komiksowy "Eternals" .

Zobacz też:

Tom Cruise nie chciał kręcić filmu "Top Gun: Maverick". Dlaczego zmienił zdanie?

Jennifer Aniston i Brad Pitt znowu razem? Widziano ich w Paryżu

Meg Ryan wyreżyseruje komedię romantyczną. U jej boku David Duchovny