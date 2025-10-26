Dłużej nie da rady. Uznany reżyser musi zrobić sobie przerwę

Grecki reżyser i scenarzysta, Yorgos Lanthimos, od lat jest uznawany za jednego z najlepszych twórców filmowych na świecie. Spod jego rąk wyszły m.in. "Kieł", "Faworyta", "Lobster", "Zabicie świętego jelenia", "Biedne istoty", "Rodzaje życzliwości" i "Bugonia".

Yorgos Lanthimos robi sobie przerwę od kręcenia filmów

Trzy ostatnie filmy reżyser zrealizował rok po roku od 2023. We wszystkich zagrała Emma Stone. Grecki twórca przyznaje, że na ten moment wyczerpał swoje siły i powinien zrobić sobie przerwę.

"Za każdym razem, gdy scenariusz jest gotowy, decyduję, który film nakręcić, więc kiedy jest gotowy, a pracujemy nad czymś od tak dawna, wstyd mi po prostu zostawić to i czekać. W pewnym sensie zmuszałem się, żeby znaleźć czas na zrobienie tego od razu po skończeniu czegoś" - stwierdził.

"Cóż, nie mogę już tak dłużej. Tego jesteśmy pewni" - powiedział w niedawnym wywiadzie. "Myślę, że potrzebuję przerwy. Mówiłem to już wcześniej między trzema poprzednimi filmami, ale teraz mówię poważnie. Możecie mnie do tego zmusić. Zrobię sobie małą przerwę".

"W pewnym momencie siły się wyczerpują i jestem właśnie w tym momencie" - wyznał reżyser.

"Bugonia" już za chwilę w kinach

"Bugonia" to czwarty wspólny projekt Lanthimosa i Emmy Stone. Wcześniej aktorka zagrała w "Faworycie", "Biednych istotach" oraz "Rodzajach życzliwości". W obsadzie znaleźli się także Jesse Plemons, Stavros Halkias, Alicia Silverstone, Aidan Delbis.

Film przedstawia opowieść o dwóch mężczyznach, którzy mają obsesję na punkcie teorii spiskowych. Sądząc, że pewna zamożna dyrektorka dużej spółki jest kosmitką planującą zniszczyć Ziemię, postanawiają ją porwać. Mają nadzieję, że w ten sposób inwazja zostanie powstrzymana.

"Bugonia" zadebiutuje w polskich kinach już 7 listopada.