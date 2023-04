"Diuna": Zaprezentowano zwiastun drugiej części filmu. Kiedy premiera?

Timothee Chalamet zapowiedział zwiastun "Diuny 2"

Projekcję zwiastuna zapowiedział m.in. Timothee Chalamet , który w "Diunie" wciela się w rolę Paula Atrydy.

"W pierwszym filmie Paul Atryda był studentem. W drugim zobaczymy jak zostaje liderem" - ujawnił gwiazdor.



Zrealizowane przez Denisa Villeneuve’a obie części "Diuny" są ekranizacją głośnej powieści Franka Herberta. Reżyser od razu zdecydował, że trzeba nakręcić dwa filmy, bo powieść jest zbyt obszerna, by opisane w niej wydarzenia zmieścić w jednym. Ale stało się to możliwe dopiero dzięki temu, że pierwsza część zyskała świetne oceny widzów i krytyków.

Reklama

Akcja "Diuny" rozgrywa się na pustynnej planecie Arrakis nieformalnie nazywanej Diuną. To właśnie tutaj znajdują się jedyne znane złoża cennej substancji, tzw. melanżu, który powstaje dzięki występującym na planecie czerwiom pustyni. O kontrolę nad planetą walczą rody Atrydów i Harkonnenów. W chwili zakończenia pierwszej części filmu górą są ci drudzy. Ród Atrydów całą swoją nadzieję pokłada w Paulu, który znajduje schronienie wśród rdzennych mieszkańców Arrakis, Fremenów.

Wideo "Diuna" [trailer 2]

"Diuna: Część Druga" - kiedy premiera?

Z opisu zaprezentowanego podczas CinemaConu zwiastuna filmu "Diuna: Część Druga" wynika, że zapowiada się on widowiskowo i z rozmachem. O szczegółach informuje m.in. portal "The Hollywood Reporter".



W zapowiedzi filmu Villeneuve’a zobaczyć można m.in. pierwszą przejażdżkę Paula Atrydy na pustynnym czerwiu, a także jego przygotowania do walki z Feydem Rauthą. To nowa postać, w którą wciela się Austin Butler, jest opisywana jako "łysy albinos". Sam Villeneuve twierdzi zaś, że jest to skrzyżowanie "olimpijskiego mistrza szermierki z psychotycznym seryjnym zabójcą". Zwiastun kończy widok Paula pozdrawiającego wiwatujący tłum tysięcy Fremenów.

W drugiej części "Diuny" można spodziewać się o wiele większej obecności Zendai , która w pierwszej odsłonie rzadko pojawiała się na ekranie. Aktorka wciela się w postać Chani, w której zakochuje się Paul. Oboje stoją na czele rebelii Fremenów wycelowanej w bezwzględnych Harkonnenów.



Premiera filmu "Diuna: Część Druga" została zaplanowana na 3 listopada tego roku.

Film Denisa Villeneuve’a nie był jedyną produkcją studia Warner Bros. Discovery, której fragmenty zaprezentowano podczas CinemaConu. Jego uczestnicy zobaczyli też m.in. nowe fragmenty filmu "Barbie" i komiksowego "The Flash" oraz kontynuacji "Aquamana" i "Zakonnicy".

Wideo "Diuna 2" [zapowiedź filmu]