Powstanie serialowy prequel "Diuny"

Koncern WarnerMedia kontynuuje swoją politykę tworzenia seriali związanych z największymi hitami filmowymi studia Warner Bros. Szlaki przetrze niedługo serial "Peacemaker", będący spin-offem czekającego na premierę filmu "Legion samobójców: The Suicude Squad". Kolejną podobną produkcją będzie serial "Dune: The Sisterhood", który będzie prequelem "Diuny". Jak informuje portal "Variety", showrunnerką serialu została właśnie Diane Ademu-John.

"Diuna": Najbardziej oczekiwana premiera roku?

Podobnie jak w przypadku filmu "Legion samobójców: The Suicide Squad", także i "Diuna" na podstawie powieści Franka Herberta czeka na swoją premierę. To jeden z najbardziej oczekiwanych filmów roku, który w październiku zadebiutuje jednocześnie w kinach oraz na platformie streamingowej HBO Max. Zaprezentowany w tym tygodniu zwiastun tej produkcji wzbudził zachwyt wśród widzów, a co za tym idzie, oczekiwania po zapowiedzianym serialu również są ogromne.

Prace nad serialowym prequelem "Diuny" zostały zapowiedziane już w 2019 roku. Scenarzystą tego projektu miał być Jon Spaihts, jednak zrezygnował, by skupić się na pisaniu scenariusza drugiej części "Diuny" - film reżyserowany przez Denisa Villeneuve’a trafi do kin w dwóch częściach. Teraz rolę scenarzystki przejęła właśnie Diane Ademu-John, która pełnić też będzie funkcje showrunnerki i producentki wykonawczej serialu.

O czym serial "Diuna"?

Fabuła serialu "Dune: The Sisterhood" ("Diuna: Siostrzeństwo") zostanie opowiedziana przez pryzmat członkiń żeńskiego zakonu znanego jako Bene Gesserit. Jej członkinie pogardliwie nazywane są wiedźmami. Wszystko za sprawą dążenia do doskonałości w rozwijaniu swoich umiejętności fizycznych i psychicznych, co w oczach postronnych postrzegane jest jako zdolności magiczne. Dzięki tym umiejętnościom realizują własną politykę i plan, który prowadzi ich w stronę planety Arrakis, nazywanej przez jej mieszkańców Diuną.

Diane Ademu-John to doświadczona scenarzystka, która pracowała ostatnio przy serialu Netfliksa "Nawiedzony dwór w Bly". Wcześniej była autorką scenariuszy odcinków takich seriali jak "Medium", "The Originals" i "Imperium". Pilotowy odcinek serialu "Dune: The Sisterhood" ma wyreżyserować Denis Villeneuve.



Wśród innych seriali tworzonych pod auspicjami koncernu WarnerMedia i związanych z dużymi produkcjami filmowymi, wymienić należy jeszcze serial "Gotham PD", który będzie uzupełnieniem czekającego na premierę filmu "Batman" Matta Reevesa.



