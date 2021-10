"Diuna 2" powstanie. Kiedy premiera?

Po pierwszym weekendzie wyświetlania "Diuny" w północnoamerykańskich kinach, film Denisa Villeneuve’a zajmuje pierwsze miejsce lokalnego box-office’u. Zarobił on tam niewiele ponad 40 milionów dolarów. To niezły wynik, choć o ponad połowę mniejszy od kinowego rekordu pandemii.



"Diuna 2" w 2023 roku

Jak wszystkie przewidziane na ten rok premiery studia Warner Bros., "Diuna" jednocześnie zadebiutowała na platformie streamingowej HBO Max. A to odciąga od kin potencjalnych widzów, choć opinie tych, którzy już widzieli film Villeneuve’a są jednoznaczne - należy go oglądać na jak największym możliwym ekranie.



Reklama

Aktualnie, licząc wpływy na całym świecie, na koncie "Diuny" jest już ponad 220 milionów dolarów. 40 milionów zarobione na rynku północnoamerykańskim to więcej, niż spodziewali się analitycy. Filmowi sprzyjają świetne recenzje, w których często podkreślane jest, że Villeneuve'owi' udało się przenieść na ekran powieść Herberta, która do tej pory uważana była za niemożliwą do sfilmowania. Dowodem była klęska wyreżyserowanej przez Davida Lyncha "Diuny" z 1984 roku.



Biorąc to wszystko pod uwagę, nie może dziwić decyzja o realizacji drugiej części "Diuny". Nie wiadomo jednak, jaki zysk zadowoli studio. Budżet "Diuny" zamknął się w 165 milionach dolarów, do tego doszły kolejne miliony wydane na marketing.



Spektakularna "Diuna" to ekranizacja bestsellerowej powieści Franka Herberta pod tym samym tytułem. Za kamerą stanął Denis Villeneuve . Twórca "Blade Runnera 2049" zebrał imponującą obsadę, w której znaleźli się między innymi Timothée Chalamet , Rebecca Ferguson , Zendaya , Oscar Isaac czy Jason Momoa . Film opowiada historię niezwykłej, pełnej przygód i emocji podróży Paula Atrydy. Temu genialnemu i utalentowanemu młodemu człowiekowi pisane jest wspaniałe przeznaczenie, którego on sam nie jest w stanie pojąć. Najpierw jednak Paul musi się udać na najbardziej niebezpieczną planetę we wszechświecie, żeby ratować rodzinę i rodaków. Na planecie wybucha zażarty konflikt o dostęp do niewystępującej nigdzie indziej, najcenniejszej ze znanych substancji. Wyzwala ona w ludziach ich największy potencjał. Ale wojnę przetrwają tylko ci, którzy pokonają swój strach.



Wideo "Diuna" [trailer 2]

Czytaj również:



Znany polski aktor nie żyje. Był gwiazdą wielu seriali

Szokująca przemiana polskiej aktorki! Wygląda jak staruszka

Gwiazda TVN-u bez stanika. Przesadziła?