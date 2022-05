W ostatnim czasie Jennifer Grey przeżywa medialny renesans. O aktorce zrobiło się głośniej nie tylko za sprawą sequela filmu "Dirty Dancing" , dzięki któremu powróci do swojej słynnej roli Frances "Baby" Houseman, ale również biografii, która ukazała się 3 maja. Na kartach książki "Out of the Corner" Grey opisuje wiele szczegółów ze swojego życia, wraca także pamięcią do romantycznych związków i miłostek. Ważną postacią w jej życiu był niewątpliwie Matthew Broderick , z którym przez krótki czas była nawet zaręczona.

Reklama

Matthew Broderick nie wierzył w Jennifer Grey

W swoich wspomnieniach opisuje jeden smutny incydent, który miał miejsce dzień przed, jak się później okazało, najważniejszym przesłuchaniem w jej karierze. Aktorka wspomina, że nie mogła liczyć na zbyt duże wsparcie swojego ówczesnego chłopaka, Matthew Brodericka. Ich rozmowa o "Dirty Dancing" sprowadziła się do bardzo krótkiego i niezbyt pokrzepiającego komentarza z jego strony. "Powiedział tę dziwną rzecz - która miała go chyba uspokoić - jakby nie był świadomy tego, że wypowiada te słowa na głos. Powiedział: 'Nie rozumiem, czym się martwisz. I tak nie dostaniesz tej roli, prawdopodobnie przesłuchują do niej wszystkich'" - napisała Grey, w cytacie z książki przytoczonym przez "New York Post".

"Dirty Dancing", czyli wirujący seks 1 / 13 25 lat temu na ekranach amerykańskich kin zadebiutował "Dirty Dancing" - taneczny hit lat 80. z rolami Patricka Swayze i Jennifer Gray. Polscy widzowie oglądali film Emile Ardolino pod tytułem 'Wirujący seks". Źródło: East News udostępnij

Na szczęście Grey dość szybko wyprowadziła swojego partnera z błędu. Jak wspomina dalej, już po samym przesłuchaniu, była pewna, że rolę Baby ma w kieszeni. W trakcie castingu aktorka tańczyła do utworu "I Want You Back" The Jackson 5. Przesłuchania poszły jej na tyle dobrze, że bez patrzenia na prowadzące casting osoby z produkcji filmu wiedziała, że to właśnie ona wystąpi w przyszłym kasowym hicie, który niespodziewanie zapisał się w historii kina jako jeden z klasyków.

Jennifer Grey i Matthew Broderick: Ich romans wyszedł na jaw w dramatycznych okolicznościach

Związek aktorów skończył się w październiku 1988 roku, niecały rok po premierze filmu. Choć para w sekrecie spotykała się od 1985 roku, ich romans wyszedł na jaw dopiero dwa lata później, w tragicznych okolicznościach. Na kilka tygodni przed premierą "Dirty Dancing" zakochani wybrali się w podróż do Irlandii. Złe warunki pogodowe sprawiły, że kierujący pojazdem Broderick zjechał na przeciwległy pas, doprowadzając do czołowego zderzenia z samochodem nadjeżdżającym z naprzeciwka, którym podróżowały matka i córka. Obie kobiety zginęły na miejscu, aktor doznał poważnych obrażeń, zaś Grey jedynie powierzchownych ran. Choć od tamtej feralnej podróży minęło wiele lat, aktorka wciąż nie może pogodzić się z tym zdarzeniem i nosi w sobie poczucie winy.

Jennifer Grey: Operacje plastyczne i wirujący seks 1 / 11 Po raz pierwszy Jennifer Grey pojawiła się na ekranie jako 19-latka w telewizyjnej reklamie napoju Dr Pepper. Jej kinowym debiutem był jednak epizod w "Buntowniku z Eberton" (1984). W obsadzie swego kolejnego filmu - "Czerwony świt" (1985) -znalazła się u boku niejakiego Patricka Swayze (na zdjęciu). Źródło: East News udostępnij

Zobacz też:

Ten film wywołał w Polsce skandal. Teraz okazuje się, że to nie koniec

Erotyczne sceny i śmiałe sesje? Tak zaczynała polska gwiazda

Niewiarygodne, do czego się posunął, by zdobyć sławę. Wstrząsające sceny

Był u szczytu sławy, gdy zniknął. Kariera zniszczona przez seks