"Detektyw Bruno" to opowieść o chłopcu, Oskarze (Iwo Rajski), który po stracie rodziców zamieszkał w rodzinnym domu dziecka prowadzonym przez Ciocię (Edyta Jungowska) i Wujka (Ireneusz Czop). Choć jest to miejsce pełne miłości wciąż tęskni za swoimi rodzicami. Dlatego kiedy w jego ręce trafia zagadkowa mapa, stworzona jeszcze przez rodziców Oskar wierzy, że kieruje ona do skarbu, który pozostawili mu rodzice. Dzięki pomocy mieszkającej z nim Patrycji (Martyna Woźniak) Oskar wyrusza na jego poszukiwanie, ale że to nie jest łatwe prosi o pomoc swojego idola, Bruna Księskiego, głównego bohatera serialu "Detektyw Bruno" (Piotr Głowacki). Niestety, aktorowi woda sodowa już dawno uderzyła mu do głowy. Nawet partnerka filmowa, Hania (Karolina Gruszka) straciła do niego cierpliwość.

Aktor akurat przeżywa kryzys wizerunkowy, więc jego przedsiębiorcza menadżerka (Dorota Kolak) widzi w tym okazję do poprawy reputacji swojego podopiecznego.

Oskar i Bruno rzucają się w wir przygody. Ten pierwszy pełen entuzjazmu, ten drugi zaś niechętny i zblazowany. Im bardziej Oskar wywraca życie Bruna do góry nogami, tym więcej mają frajdy i radości. Tego właśnie trzeba im było do szczęścia! Zabawa w poszukiwanie skarbów prowadzi do niespodziewanego, ale bezcennego odkrycia: nie ma większego skarbu niż prawdziwy przyjaciel.

W rolach głównych występują: Piotr Głowacki, Iwo Rajski i Karolina Gruszka. W pozostałych rolach pojawiają się: Dorota Kolak, Edyta Jungowska, Ireneusz Czop, Martyna Woźniak, Marcin Mroczek i Rafał Mroczek.

Film wyreżyserowali Magdalena Nieć i Mariusz Palej na podstawie scenariusza Marcina Ciastonia i Ewy Rozenbajgier.

