Denise Richards została zaatakowana przez drogowego furiata. Padły strzały

Popularna hollywoodzka aktorka Denise Richards przeżyła kilka dni temu chwile grozy. Gdy wraz z mężem jechała na plan zdjęciowy, na drodze doszło do incydentu z udziałem innego kierowcy. Nie spodobał mu się manewr, który wykonał mąż aktorki Richards, więc najpierw go ścigał, a potem zajechał mu drogę. Choć do rękoczynów podczas kłótni nie doszło, zajście mogło zakończyć się tragicznie. Po dotarciu na plan aktorka zauważyła bowiem, że ich samochód został ostrzelany.

Denise Richards /Gille Toucas/CBS /Getty Images