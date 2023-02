Emma Corrin nową gwiazdą Marvela

Z informacji podanych przez serwis "Deadline" wynika, że Marvel zdążył już podpisać kontrakt z Emmą Corrin. Gwiazda "The Crown" i zdobywczyni Złotego Globu, mimo napiętego grafiku zdecydowała się dołączyć do obsady widowiska "Deadpool 3". W kolejnej części produkcji aktorka wcieli się w czarny charakter. Póki co nie są jednak znane szczegóły dotyczące angażu gwiazdy.

Zdjęcie Emma Corrin / Kurt Krieger / Getty Images

"Deadpool 3": Szczegóły dotyczące produkcji

W rozmowie z serwisem Collider Shawn Levy potwierdził, że zdjęcia do "Deadpoola 3" z Ryanem Reynoldsem w roli tytułowej powinny rozpocząć się w maju 2023 roku. Kanadyjski filmowiec zapewnił, że film - podobnie jak poprzednie dwie części - będzie pełen brutalnej przemocy i czarnego humoru, czyli elementów, za które pokochali tę serię fani.

"To pierwszy 'Deadpool' realizowany w ramach uniwersum Marvela. Na ekranie nie zabraknie więc efektów wizualnych. Ale dla Ryana i dla mnie priorytetem jest to, aby 'Deadpool' miał w sobie surowość i brutalność, które pokochali fani poprzednich części" - zagwarantował reżyser.



Levy przyznał, że praca nad filmem sprawia mu mnóstwo przyjemności. "Każdego dnia piszemy, przepisujemy i rozwijam" - wyznał reżyser. - "Każdy dzień przynosi potężną dawkę śmiechu. Cudownie jest pisać i wymyślać sceny, w których bohaterowie rzucają mięchem w dialogach. A do tego ekstremalna przemoc. Taki właśnie ma być film o Deadpoolu. I, jakby tego było mało, mamy Wolverine'a".



"Świetnie się bawię, a jeszcze nawet nie zaczęliśmy zdjęć (...) Muszę powiedzieć, że tworzenie 'Deadpoola' jest jednym z fajniejszych twórczych doświadczeń w moim życiu. Nie tylko dlatego, że nasza produkcja będzie mieć kategorię wiekową R. To film wypełniony samoświadomością, co sprawia, że pisanie go jest olbrzymią frajdą. Na tym polega również unikalność tej serii" - powiedział Levy.

Na razie nie wiadomo, o czym opowie "Deadpool 3". Scenariusz filmu napisały siostry Wendy Molyneux i Lizzie Molyneux-Logelin. Ryan Reynolds znów wcieli się w rolę tytułową, a partnerował mu będzie Hugh Jackman - powracający na ekran jako Wolverine.



