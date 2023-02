Grzegorz Skrzecz nie żyje. Kinowa widownia pamięta go z filmów Olafa Lubaszenki

Akademia przeprasza za "niewystarczającą" reakcję na skandal z Willem Smithem

Steven Spielberg gratuluje Tomowi Cruise'owi. Nagranie robi furorę w internecie

"Forrest Gump": Kultowy rekwizyt z filmu sprzedany za krocie

Jimmy Kimmel w klipie opublikowanym w jego talk-show nadawanym na antenie ABC wcielił się w postać inspirowaną Pete’em "Maverickiem" Mitchellem. Odtworzył sekwencję, gdy utalentowany, ale i niepokorny pilot odwiedza szkołę "Top Gun" w San Diego, gdzie czeka go spotkanie z admirałami Beau Simpsonem i Solomonem Gatesem chcącymi aby wyszkolił im pilotów do niezwykle trudnej misji. W parodii dowódców grają ci sami aktorzy, jak w oryginale, czyli Jon Hamm i Charles Parnell.

Wideo youtube

Jimmy Kimmel poprowadzi galę Oscarów po raz trzeci

Tutaj jednak przedmiotem ich oferty jest poprowadzenie 95. gali oscarowej gali.



Reklama

"ABC zleciło nam znalezienie gospodarza, który jest niewzruszony i... nie da się spoliczkować" - powiedział Parnell, nawiązując do zeszłorocznej ceremonii, podczas której Will Smith spoliczkował Chrisa Rocka za żarty na temat jego żony.

W tym zwiastunie oscarowej gali pojawia się jeszcze jedno ważne nazwisko - Billy Crystal, który aż dziewięć razy był "wodzirejem" ceremonii. Ubrany w mundur galowy admirała, namaszcza on Kimmela do wykonania misji, jaka go czeka 12 marca w Dolby Theatre w Los Angeles. Kimmel będzie gospodarzem oscarowej gali po raz trzeci. Wcześniej prowadził ją w 2017 i 2018 roku.

Zobacz też:

Była żona Armiego Hammera poprowadzi program o toksycznych związkach

Sandra Drzymalska od lat choruje. Kiedyś prawie zagłodziła się na śmierć