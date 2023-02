Ishana Night Shyamalan idzie w ślady słynnego ojca

Powieść Shine’a opowiada historię Miny. 28-letniej artystki, która utknęła w rozległym i nietkniętym ludzką stopą lesie w zachodniej Irlandii. Kiedy w końcu udaje znaleźć jej się schronienie, zostaje uwięziona razem z trójką nieznajomych, którzy każdej nocy są obserwowani i prześladowani przez tajemnicze stworzenia - czytamy w oficjalnym opisie fabuły książki.

Reklama

Projekt filmu "The Watchers" zdążył już zainteresować serwisy streamingowe i studia filmowe. Ostatecznie jego dystrybutorem będzie studio New Line. Zaplanowana już została data premiery debiutu Shyamalan. Widzowie zobaczą go w kinach 7 czerwca 2024 roku. Projekt filmu został zapowiedziany wcześniej przez M. Night Shyamalana , który zdradził, że córka rozpocznie zdjęcia do filmu jeszcze w tym roku.

M. Night Shyamalan: Niezniszczalny? 1 / 11 Niegdyś był znakomicie zapowiadającym się reżyserem. Jego nazwisko było na ustach wszystkich kinomanów. Jak to się stało, że w ciągu zaledwie kilku lat M. Night Shyamalan rozmienił karierę na drobne? Źródło: materiały prasowe

"Jesteśmy przeszczęśliwi, że to my pokażemy debiutancki film Ishany 'The Watchers'. To dzieło, które jest jednocześnie bardzo wizualne, wciągające i przerażające. Scenariusz interesuje czytelnika od pierwszej strony i nie wypuszcza go aż do finału" - cieszy się Richard Brener z New Line cytowany przez portal "The Hollywood Reporter". Ishana Night Shyamalan jest również autorką scenariusza.