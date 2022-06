Trzecią część serii "Deadpool" , w której w roli głównej ponownie zobaczymy Ryana Reynoldsa , wyreżyseruje Shawn Levy . Będzie to pierwsza część cyklu zrealizowana przez studio Disneya. W 2019 roku kupiło ono studio Fox, do którego należą prawa do serii i które zrealizowało jej dwie pierwsze odsłony. Zmiana właściciela nie wpłynie jednak na charakter trzeciego "Deadpoola". Tak twierdzi Rhett Reese, który wraz z Paulem Wernickiem pracuje właśnie nad scenariuszem tego filmu.

"Deadpool 3" tylko dla dorosłych widzów?

"Ci ludzie z Disneya przyzwyczaili się, że robią rzeczy po swojemu. A my przyzwyczailiśmy się do tego, że robimy rzeczy po swojemu. Pojawiły się więc różnice zdań, ale dobrze się stało, że dostaliśmy duże wsparcie od studia Marvela [studio Marvela też należy do Disneya, a Deadpool jest bohaterem Marvel Comics - przyp. red.]. I oni pozwolili na to, żeby Deadpool był Deadpoolem. Nie wydarzyło się na razie nic takiego, żeby powiedzieli nam, że z jakimś żartem przegięliśmy. Mamy od nich stałe wsparcie" - powiedział Reese w rozmowie z portalem "The Playlist".

"Ciągle służą nam pomocą i pytają, gdzie jeszcze mogą pomóc. Dopytują, jakich postaci ich uniwersum chcielibyśmy użyć, jak mogą nam ułatwić pracę. I pozwalają Deadpoolowi na to, by pozostał Deadpoolem. To nie będzie 'udisneyowany' Deadpool". Są wspaniali, a nam nie pozostało nic innego, jak tylko dowieść, że jesteśmy godni tego zaufania" - przekonuje dalej scenarzysta. Reese w swojej wypowiedzi odnosi się do tego, że Deadpool był do tej pory bohaterem filmowego uniwersum X-Menów. Odkąd Fox i Marvel Studios należą do studia Disneya, obydwa te uniwersa prawdopodobnie zaczną się łączyć.

Scenarzyści trzeciego "Deadpoola" zapewniają, że film otrzyma kategorię wiekową R (poniżej 17 roku życia tylko w towarzystwie opiekuna). "Bezapelacyjnie, nie zamierzają z tym igrać. To znaczy tak. Nigdy nie mówi nigdy. Jakieś szanse na to są, ale nam zawsze powtarzano, że mamy napisać film, który będzie mógł otrzymać kategorię R i tak też go piszemy. Chcemy, żeby miał kategorię R, taką powinien mieć i nie sądzę, aby to miało się zmienić" - zakończył Rhett Reese.

