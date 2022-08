Głównym bohaterem gry jest Deacon St. John, członek gangu motocyklowego, który wraz ze swoim przyjacielem imieniem Boozer próbuje przetrwać w świecie po apokalipsie zombie. Kiedy dowiaduje się, że jego żona mogła przeżyć atak żywych trupów, próbuje odnaleźć ją za wszelką cenę. Na swoje drodze spotyka wiele barwnych postaci, które nie zawsze okażą się przyjaciółmi. W filmowego Deacona wcieli się znany z serialu "Outlander" Sam Hueghan (w grze głosu bohaterowie użyczył Sam Witwer). Autorem scenariusza produkcji będzie Sheldon Turner.

Sam Heughan: Kariera

Sam Heughan od ośmiu lat wciela się w głównego bohatera sagi "Outlander" Diany Gabaldon, czyli Jamiego Frasera. Od czasu debiutu produkcji stacji STARZ kariera aktora zaczęła bardzo szybko się rozwijać. Wystąpił m.in. w filmach "Szpieg, który mnie rzucił", "Bloodshot", "SAS: Zamach w Eurotunelu".



Wraz z aktorem Grahamem McTavishem (serialowy Dougal MacKenzie oraz Sigismund Dijkstra w "Wiedźminie") napisał książkę "Clanlands: Whisky, Warfare, and a Scottish Adventure Like No Other", w której opisywali swoją podróż po Szkocji.



Oprócz tego dla zrealizowali program "Men in Kilts" dla stacji STARZ, gdzie prezentowali najwspanialsze zakątki tego kraju. W drugim sezonie tej produkcji panowie wybiorą się do Nowej Zelandii. Teraz Sam Heughan pracuje na planie siódmego sezonu "Outlandera", a w wolnej chwili pisze kolejną książkę zatytułowaną "Waypoints". No i produkuje whiskey oraz promuje aktywność fizyczną w ramach My Peak Challenge, której jest założycielem.

Netflix i Amazon realizują seriale na podstawie konsolowych hitów Sony

Netflix zrealizuje serial, którego akcja będzie rozgrywać się w uniwersum gier "Horizon Zero Dawn" oraz "Horizon Forbidden West"; na Amazon trafi "God of War" (co jednocześnie potwierdza wcześniejsze plotki o realizacji produkcji dla tej platformy). W przygotowaniu jest także seria na podstawie "Gran Turismo", jednak na razie Sony szuka dla niej streamingowego lub telewizyjnego domu. Wkrótce na fanów czeka premiera "The Last of Us", serialu, który przygotowuje HBO.



W kolejce czekają kolejne produkcje na podstawie gier

Nowe seriale to kolejne produkcje, które będą ekranizacjami popularnych i udanych gier komputerowych. Oprócz wspomnianych wyżej tytułów w planach jest adaptacja "Borderlands", "Alana Wake'a" (AMC), "Twisted Metal" (Peacock), "Fallout" i najprawdopodobniej "Mass Effect" (Amazon).

