Jak informuje serwis Variety, przy projekcie biografii Jason Momoa nawiązał współpracę z Peterem Safranem, producentem, który ma na swoim koncie takie obrazy, jak "Legion samobójców" i "Peacemaker". Scenariusz do filmu, który nie ma jeszcze tytułu, pisze Chris Kekaniokalani Bright. Wcześniej pracował on przy produkcji Disneya "Vaiana: Skarb oceanu" . Momoę i scenarzystę z głównym bohaterem filmu, Duke’em Kahanamoku, łączy to, że każdy z nich pochodzi z Hawajów. Na razie nie jest jasne, czy Momoa weźmie udział w tym projekcie również jako aktor.

Kim był Duke Kahanamoku?

Duke Kahanamoku (1890-1968) jako pływak czterokrotnie brał udział w letnich igrzyskach olimpijskich, startując w 1912, 1920, 1924 i 1932. Zdobył trzy złote i dwa srebrne medale. Kiedy nie brał udziału w zawodach pływackich, promował na świecie surfing, który wcześniej znany był tylko na Hawajach. Gdy był już na sportowej emeryturze, w latach 1931-1961 pełnił funkcję szeryfa w Honolulu. Zmarł w wieku 77 lat na zawał serca.

Niedawno Momoa zaangażował się w jeszcze inny projekt związany z Hawajami. Pracuje nad miniserialem "Chief of War", który został zamówiony przez Apple TV+. Opowieść ta nakreśli historię zjednoczenia i kolonizacji Hawajów z perspektywy rdzennych mieszkańców wysp.

Momoa jest współautorem scenariusza, producentem, a także ma zagrać jedną z głównych ról.

