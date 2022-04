"Zabójca" będzie ekranizacją powieści graficznej autorstwa Alexisa Nolenta pod tym samym tytułem.

"Zastanawialiście się kiedyś, czym wypełnia sobie długie godziny oczekiwania podczas realizacji zlecenia płatny zabójca? Może rozwiązywaniem krzyżówek, żeby utrzymać maksymalną koncentrację i spokój? Jakie myśli i obrazy przebiegają mu przez głowę? Czy praca zabójcy jest tak ciekawa jak funkcjonariusza Pierre'a Dragona z RG? Scenarzysta tego komiksu zabierze was do wnętrza takiego niebezpiecznego umysłu, a rysownik przedstawi niepozornego człowieka, który paląc kolejnego papierosa, czeka na coś na rogu ulicy. Blam!" - czytamy w oficjalnym opisie powieści graficznej Nolenta.



W głównej roli w filmie Davida Finchera wystąpi Michael Fassbender ("Bękarty wojny", "Wstyd"), który wcieli się w tytułową postać płatnego zabójcy. Partnerować będzie mu Tilda Swinton .

Przy filmie "Zabójca" Fincher ponownie współpracował z operatorem Erikiem Messerschmidtem ("Mank").

"Zabójca": Nowy film scenarzysty "Siedem"

Reżyser spotkał się też po raz kolejny ze scenarzystą Andrew Kevinem Walkerem, który napisał jego głośny film "Siedem". To właśnie Walker jest autorem filmowej adaptacji powieści graficznej "Zabójca".



Dla Andrew Kevina Walkera "The Killer" będzie pierwszym filmem napisanym od 2016 roku, kiedy to zaprezentował animowaną komedię "Nerdland". Autor nie należy do najpłodniejszych scenarzystów na świecie. Poprzedni jego film, "Wilkołak", powstał w 2010 roku. Najsłynniejszym napisanym przez niego scenariuszem jest ten do filmu "Siedem". Andrew Kevin Walker próbował powtórzyć jego sukces cztery lata później scenariuszem mrocznego "Osiem milimetrów" z Nicolasem Cage’em w roli głównej. Ta produkcja nie zdobyła już jednak takiego uznania.



Fincher krąży wokół projektu filmu "The Killer" przynajmniej od 2007 roku, kiedy to planował nakręcić go z Bradem Pittem w roli głównej. Poprzedni film Finchera, "Mank", zdobył dziesięć nominacji do Oscara. Statuetki przypadły w udziale Messerschmidtowi oraz autorom filmowej scenografii.

Wideo "Mank": Oficjalny zwiastun

