"The Killer": Nowy film Davida Finchera

Sześć lat musieli czekać fani Davida Finchera na jego kolejny film. Tyle dzieliło premiery "Zaginionej dziewczyny" i ubiegłorocznego "Manka". Tym razem popularny reżyser nie każe czekać tak długo na swoje kolejne dzieło. Jesienią w Paryżu ruszają zdjęcia do nowego filmu artysty zatytułowanego "The Killer".

Na nowy film Davida Finchera nie trzeba będzie długo czekać

Pierwszy o nowym projekcie Davida Finchera informował portal "El Diario Vasco". Według podanych tam informacji, Fincher z ekipą filmową pojawi się w Paryżu już w listopadzie tego roku. Reżysera zauważono w Paryżu już w maju tego roku, podczas spotkania z Lily Collins, która zagrała w jego ostatnim filmie, netfliksowym "Manku". Collins kręci tam zdjęcia do drugiego sezonu "Emily w Paryżu".

O tym, że Fincher przeniesie na ekran powieść graficzną autorstwa Alexisa Nolenta zatytułowaną "Zabójca", mówiono już w lutym tego roku. Teraz pojawiają się kolejne informacje na temat tej produkcji. To nie tylko czas i miejsce zdjęć do filmu, ale również fakt, że Fincher ponownie będzie współpracował przy nim z operatorem Erikiem Messerschmidtem, z którym pracował na planie filmu "Mank".

Przy okazji filmu "The Killer", Fincher spotkał się też po raz kolejny ze scenarzystą Andrew Kevinem Walkerem, który napisał jego głośny film "Siedem". To właśnie Walker jest autorem filmowej adaptacji powieści graficznej "Zabójca". W głównej roli w filmie Finchera wystąpi Michael Fassbender ("Bękarty wojny", "Wstyd"), który wcieli się w tytułową postać płatnego zabójcy.

Zastanawialiście się kiedyś, czym wypełnia sobie długie godziny oczekiwania podczas realizacji zlecenia płatny zabójca? Może rozwiązywaniem krzyżówek, żeby utrzymać maksymalną koncentrację i spokój? Jakie myśli i obrazy przebiegają mu przez głowę? Czy praca zabójcy jest tak ciekawa jak funkcjonariusza Pierre'a Dragona z RG? Scenarzysta tego komiksu zabierze was do wnętrza takiego niebezpiecznego umysłu, a rysownik przedstawi niepozornego człowieka, który paląc kolejnego papierosa, czeka na coś na rogu ulicy. Blam! - czytamy w oficjalnym opisie powieści graficznej Nolenta.

Fincher krąży wokół projektu filmu "The Killer" przynajmniej od 2007 roku, kiedy to planował nakręcić go z Bradem Pittem w roli głównej. Poprzedni film Finchera, "Mank", zdobył dziesięć nominacji do Oscara. Statuetki przypadły w udziale Messerschmidtowi oraz autorom filmowej scenografii.