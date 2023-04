78-letni Daniel Olbrychski przyznaje, że granie w filmach, serialach i w teatrze to dla niego przyjemność, ale... mógłby się bez niej obejść.

"Fajnie, że wykonuję ten zawód i mogę z niego żyć na przyzwoitym poziomie, ale nigdy nie byłem aktorem pracoholikiem. Moje życie jest równie ciekawe jak role. Nawet nicnierobienie jest pasjonujące" - stwierdził w wywiadzie dla "Newsweeka".

"Granie nigdy nie było dla mnie najważniejszą sprawą" - dodał.

Daniel Olbrychski: Wolał nosić gitarę za Marylą Rodowicz niż grać w teatrze!

Daniel Obrychski doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że - to jego słowa - zbliża się powoli do końca swej drogi. Na szczęście cieszy się dobrym zdrowiem i nie myśli o śmierci.

"Jeżeli jakaś choroba mnie nie dopadnie, to jeszcze pożyję" - twierdzi, a pytany, co według niego jest najgorsze w starości, mówi, że świadomość, iż jest już bliżej niż dalej...

"Fizycznie i psychicznie czuję się, jakbym miał 40 lat. Jestem wciąż ciekawy życia, a jednocześnie wiem, że jest go coraz mniej. Ta reszta ucieka szybciej. I to wku*wia najbardziej" - wyznał na łamach "Newsweeka".

Aktor współczuje swoim kolegom po fachu, którzy nie potrafią żyć bez pracy. On wręcz cieszy się, jak przez kilka tygodni nie ma nic do roboty.

"Każda wolna chwila, kiedy nie gram, jest fajnym okresem" - zapewnia.

Przed laty zdarzało się, że błagał dyrektora teatru, w którym grał, o urlop, żeby... nosić gitarę za Marylą Rodowicz . Gdy jego ukochana jechała w trasę, ruszał za nią bez zastanowienia.

"Byliśmy jak Brad Pitt i Angelina Jolie czasów PRL" - żartuje, wspominając romans z piosenkarką, o którym pół wieku temu plotkowała cała Polska.

Zdjęcie Daniel Olbrychski / Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego

Daniel Olbrychski: Dzięki ludziom, których spotkał na swej drodze, miał bardzo ciekawe życie

Daniel Olbrychski świętuje w tym roku 60-lecie pracy artystycznej (miał 18 lat, gdy w 1963 roku zagrał swoją pierwszą rolę - kaprala Korala w filmie "Ranny w lesie"). O fecie z okazji jubileuszu aktor nie chce jednak nawet słyszeć. Nie zamierza też w jakiś szczególny sposób celebrować osiemdziesiątki, do której zbliża się wielkimi krokami.

"Nie robię żadnych podsumowań" - wyznaje.

"Jak się żyje tyle lat, to musi być coś, czego się żałuje, jakichś słów, gestów, roli" - mówi i dodaje, że po prostu nie chce rozpamiętywać przeszłości i zastanawiać się, co by było, gdyby...

Niezapomniany Kmicic z "Potopu" twierdzi, że miał ogromne szczęście, bo spotkał na swej drodze wielu wyjątkowych ludzi - przede wszystkim Andrzeja Wajdę i Jerzego Hoffmana, których nazywa geniuszami.

"Jako młody chłopak tańczyłem w Cannes z Sophią Loren... W moim garażu wisi siodło kowbojskie, które dostałem od Kirka Douglasa. Na ścianie wisi moje zdjęcie z Jeanem Paulem Belmondo, a obok z moim przyjacielem Alainem Delonem" - opowiadał "Newsweekowi".

Daniel Olbrychski deklaruje, że nie boi się śmierci.

"Raczej choroby, i to bliskich, bo ze swoją dam sobie radę" - twierdzi.

Zdjęcie - Jako nastoletni chłopak marzyłem o byciu mistrzem olimpijskim - mówi Daniel Olbrychski / AKPA

