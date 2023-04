"Goście": Powstaje hollywoodzka wersja europejskiego hitu

Wyreżyserowany przez Christiana Tafdurpa film "Goście" opowiada o duńskiej rodzinie, która wybiera się na wakacje do domu nowo poznanych znajomych z Holandii. Szybko okazuje się, że gospodarze nie są osobami, za jakie się podają. Wspólny weekend stopniowo zaczyna być coraz dziwniejszy.

Wideo "Goście": Oficjalny zwiastun

Na ile fabuła amerykańskiej wersji będzie się różnić od oryginału, tego nie wiadomo. Wiadomo za to, że główna rola w remake'u przypadła w udziale Jamesowi McAvoyowi . Będzie to jego kolejna współpraca ze studiem Blumhouse, dla którego wcześniej wystąpił w filmach "Split" oraz "Glass" . Obydwie produkcje zarobiły w kinach na całym świecie pół miliarda dolarów.



Reżyserem i autorem scenariusza remake’u będzie James Watkins ("Kobieta w czerni"). Nowa wersja "Gości" zostanie wyprodukowana dla studia Universal. Wiadomo już, że do kin trafi dokładnie 9 sierpnia 2024 roku.

Inna produkcja, w jakiej niedługo będzie można zobaczyć McAvoya, to film "The Book of Clarence" ("Ewangelia wg Clarence'a") w reżyserii Jeymesa Samuela. Jego premierę zaplanowano na 22 września 2023 roku. To opowieść o pechowym mieszkańcu Jerozolimy, który próbuje wykorzystać do swoich własnych celów rosnącą popularność Mesjasza. W pozostałych rolach wystąpili w filmie Benedict Cumberbatch, LaKeith Stanfield, Anna Diop, Alfre Woodard, Omar Sy, David Oyelowo oraz Caleb McLaughlin.