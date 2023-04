Hayden Panettiere: Alkoholizm sprowadził ją na dno

"Tak wielu ludzi w moim życiu mówiło mi, jaka mam być i jak się zachowywać. Chciałam podejmować jakieś decyzje samodzielnie. Tak, żeby nikt nie mógł mnie powstrzymać. To, co w siebie wlewałam, było aktem oporu" - przyznała Hayden Panettiere w niezwykle szczerym wywiadzie dla "Women's Health".

Gwiazda zdradziła, że po urodzeniu córki w 2014 roku zmagała się z depresją poporodową. Krótko później doznała urazu szyi, w wyniku którego zaczęła brać środki przeciwbólowe, od których szybko się uzależniła. Tabletki z dużymi ilościami alkoholu zaprowadziły gwiazdę na odwyk. Zgłosiła się na niego w 2015 roku. Miała wówczas 26 lat. Na kilka lat wyszła na prostą, ale gdy w 2018 roku zrobiła sobie przerwę od aktorstwa, by skupić się na sobie, szybko wróciła do nałogu.



"Dobiłam do trzydziestki. Moja twarz była opuchnięta. Miałam żółtaczkę. Moje oczy były pożółkłe. Musiałam szukać pomocy u hepatologa. Miałam nadwagę. Moje włosy były cienkie i wypadały garściami" - opowiadała Panettiere, która cierpiała również na bezsenność, która w połączeniu z alkoholizmem doprowadziła ją na skraj wytrzymałości. Gwiazda znalazła się wówczas na dnie.



W 2021 roku Panettiere postanowiła jeszcze raz zawalczyć o siebie i znów zgłosiła się na odwyk. "Wykonałam ogromną pracę nad sobą. Po ośmiu intensywnych miesiącach terapii czuję, jakbym miała przed sobą puste płótno, na którym można pracować" - stwierdziła gwiazda, która powoli wraca do show-biznesu, m.in. za sprawą roli w filmie "Krzyk VI" .



Hayden Panettiere: Na ekranie od najmłodszych lat

Hayden Panettiere przyszła na świat w Nowym Jorku. Jej matka była aktorką występującą w operach mydlanych. Gdy Hayden miała jedenaście miesięcy, pojawiła się w reklamie zabawek. Swoją pierwszą rolę otrzymała w wieku pięciu lat, gdy zaczęła występować w telenoweli "Tylko jedno życie". Pojawiała się w niej od 1994 do 1997 roku. Swoją pierwszą ważniejszą rolę telewizyjną zagrała w piątym sezonie popularnego serialu "Ally McBeal", w którym wcieliła się w córkę tytułowej bohaterki.



Jednocześnie Panettiere rozwijała swoją karierę filmową. W 1998 roku użyczyła swojego głosu jednej z postaci w animowanym filmie Pixara "Dawno temu w trawie". W 2000 roku pojawiła się w "Tytanach" jako córka granego przez Willa Pattona trenera drużyny futbolu amerykańskiego. Z kolei w "Mamie na obcasach" z 2004 roku wcieliła się w piętnastoletnią sierotę, która razem ze swoim rodzeństwem trafia pod opiekę granej przez Kate Hudson ciotki.



Prawdziwą popularność przyniósł jej jednak dopiero udział w serialu "Herosi" (2006-2010), w którym wcieliła się w nastolatkę posiadającą moc regeneracji. Panettiere narzekała później, że przez udział w kultowej dziś produkcji zaczęto jej proponować wyłącznie role cheerleaderek.

Popularność przyniósł jej serial s-f "Herosi". Swój talent potwierdziła w sześciu sezonach Nashville", które przyniosły jej nominacje do prestiżowych nagród. Uwagę mediów przez długi czas przykuwał także jej związek z ukraińskim bokserem Władimirem Kliczką. 21 sierpnia 2019 roku Hayden Panettiere skończyła 30 lat.

Artystka nie ograniczała się jedynie do roli w Claire Bennett, w międzyczasie występowała również w filmach. W 2009 roku zagrała w młodzieżowej komedii "Kocham cię, Beth Cooper" (2009) Chrisa Columbusa. Wcieliła się w niej w najpopularniejszą dziewczynę w szkole, której podczas oficjalnej mowy pożegnalnej wyznaje miłość największy fajtłapa w liceum.



Z kolei w zrealizowanym dla stacji Lifetime filmie telewizyjnym "Oskarżona Amanda Knox" (2011), przenoszącym na ekran sprawę zabójstwa Meredith Kercher, Panettiere wcieliła się w jej współlokatorkę i główną podejrzaną o morderstwo. Pojawiła się także w horrorze "Krzyk 4" (2011), w którym przypadła jej rola jednej z ofiar zamaskowanego mordercy.

Ponadto gwiazda użyczała swojego głosu i wizerunku w grach wideo. Od 2002 roku dubbingowała postać Kairi w serii "Kingdom Hearts", w której postaci ze świata "Final Fantasy" spotykały bohaterów filmów Disneya. W 2015 roku razem z Ramim Malekiem i Peterem Stormarem pojawiła się natomiast w grze "Until Dawn", która umiejętnie przenosiła na grunt elektronicznej rozrywki formułę slashera.

Sławna stała się w 2006 roku, po premierze niezwykle popularnego w Stanach Zjednoczonych serialu "Herosi", jednak - urodzona 21 sierpnia 1989 roku w nowojorskim Palisades - Hayden Panettiere po raz pierwszy pojawiła się na ekranie, gdy miała zaledwie 11 miesięcy. Wtedy to, za sprawą swojej matki, zagrała w reklamie telewizyjnej zabawek.

Hayden Panettiere: Piękna i bestia

Media plotkarskie od samego początku śledziły związek Panettiere z ukraińskim bokserem Władimirem Kliczko. Ze względu na różnicę wagi i wzrostu dziennikarze nazwali celebrycką parę "Piękna i bestia". Panettiere ma bowiem zaledwie 155 cm wzrostu i waży 50 kg. Ukraiński pięściarz mierzy natomiast blisko dwa metry i waży 110 kg.



Para po raz pierwszy spotkała się w 2009 roku - niedługo po rozstaniu aktorki z Milem Ventimiglią, którego poznała podczas zdjęć do "Herosów". Jej relacja z Kliczką była burzliwa. Para narzekała na trudności związane ze związkiem na odległość. W 2013 roku zaręczyli się, a rok później na świat przyszła ich córka. W 2018 roku Panettiere potwierdziła jednak, że nie są już razem.



W 2012 roku aktorka dołączyła do obsady serialu "Nashville", za rolę w którym otrzymała dwie nominacje do Złotego Globu. Wcieliła się w nim w młodą piosenkarkę country, która stara się za wszelką cenę zostać największą gwiazdą muzyki. Początkowo jej bohaterka była prezentowana jako arogancka celebrytka, jednak z czasem jej postać pokazywała swoją drugą, bardziej nieoczywistą stronę. Produkcja zakończyła się po szóstym sezonie w 2018 roku.



Problemy z nałogami spowodowały, że Panettiere powróciła przed kamerę dopiero w 2022 roku. Powtórzyła rolę Kirby w szóstej części kultowej serii horrorów "Krzyk". "Nie wiedziałam, co chcę dalej robić" - mówiła w "Good Morning America" Panettiere. - "Musiałam wziąć cztery lata wolnego i dzięki Bogu, że to zrobiłam. Musiałam pracować nad sobą - moim zdrowiem psychicznym, moim zdrowiem fizycznym, moim zdrowiem duchowym".



Gwiazda serialu "Herosi" wyznała, że o powrocie do serii "Krzyk" pomyślała już wcześniej, gdy ogłoszono pracę nad piątym filmem cyklu, który trafił na ekrany w 2022 roku. "Kiedy 'Krzyk' powrócił, stwierdziłam: 'Chcę znów być tego częścią, ponieważ miałam nadzieję, że Kirby wciąż żyje" - powiedziała aktorka.



Aktorka zwróciła się więc do reżyserów Matta Bettinelliego-Olpina i Tylera Gilletta , proponując powrót jej postaci. "Przywróciłem ją do życia" - wspominała Panettiere. - "Zadzwoniłam do nich, kiedy robili 'Krzyk' i powiedziałam: 'Beze mnie?! Zaczekajcie. Moja postać jeszcze żyje i może się przydać".