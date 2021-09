"Jest we mnie pewien smutek. Koniec zdjęć był bardzo emocjonalny. Po ostatnim ujęciu zebraliśmy się z ekipą, ustawiliśmy w kręgu, obejmowaliśmy się i żegnaliśmy. Początkowo nie byłem w stanie wygłosić mowy pożegnalnej. To coś więcej niż zwykła melancholia. Przy takim projekcie zawsze pojawiają się silne emocje. Poświęciłem Bondowi 15 lat swojego życia. To kawał czasu! " - powiedział Daniel Craig w jednym z wywiadów po zakończeniu produkcji filmu "Nie czas umierać".

Daniel Craig żegna się z rolą Jamesa Bonda

W sieci pojawiło się właśnie nagranie, na którym Daniel Craiga żegna się z rolą Jamesa Bonda. Tuż po nagraniu ostatniej sceny filmu "Nie czas umierać" aktor wygłosił emocjonalne przemówienie. Film, który pojawi się na ekranach polskich kin 1 października, ma być pożegnaniem aktora z kultowym cyklem.

"Wielu z was pracowało ze mną nad wszystkimi pięcioma filmami o Bondzie. Wiem, że sporo mówiło się o tym, co myślę o tych filmach i tak dalej. Ale kochałem każdą sekundę tych filmów. A zwłaszcza tego ostatniego filmu i tego, że wstawałem każdego poranka i miałem okazję pracować z wami. I to był jeden z największych zaszczytów mojego życia" - powiedział wzruszony aktor.

"Nie czas umierać": Fabuła, aktorzy, zwiastun

W filmie "Nie czas umierać" James Bond opuszcza czynną służbę i cieszy się spokojnym życiem na Jamajce. Tymczasem jednak jego stary przyjaciel Felix Leiter z CIA zwraca się do niego o pomoc. Misja uratowania porwanego naukowca okazuje się o wiele bardziej zdradliwa, niż mogłoby się wydawać i naprowadza agenta 007 na ślad tajemniczego złoczyńcy, dysponującego nową, niezwykle niebezpieczną technologią.

Obok Daniel Craiga, powszechnie uważanego za jednego z najlepszych wykonawców roli agenta 007, występują m.in.: laureaci Oscara Rami Malek i Christoph Waltz, Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Ana de Armas, Naomie Harris, Rory Kinnear, Ben Whishaw i Jeffrey Wright. Film wyreżyserował Cary Joji Fukunaga.



"Nie czas umierać" będzie najdłuższym filmem o Bondzie w całej serii. Obraz będzie trwał aż 2 godziny i 43 minuty!



Craig, jako agent 007 wystąpił jeszcze wcześniej w "Casino Royale" (2006), "007 Quantum of Solace" (2008), "Skyfall" (2012), a także "Spectre" (2015). Był szóstym odtwórcą roli Jamesa Bonda w historii całego cyklu.



"Nie czas umierać" w kinach od 1 października!